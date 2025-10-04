Lejos de mostrar humildad, tras la agónica derrota ante Egipto en la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20, la milagrosa clasificación de la Selección Chilena gracias al “fair play” no hizo más que aumentar la soberbia de su técnico Nicolás Córdova.

Es que lejos de arrepentirse de su enfrentamiento con la prensa, el estratega dio un paso más allá y le enrostró a los reporteros que “agradezcan que hay un técnico chileno que quiere hablar de fútbol“. Y el asunto no quedó en esa declaración.

Córdova no dudó un instante en mandar al frente a los futbolistas de La Roja Sub 20, a quienes les enrostró no saber manejar el encuentro con Egipto, y dejarles en claro que Chile necesita mejorar bastante para hacer un papel decente en octavos de final.

El descargo de Córdova contra plantel de Chile

“Los últimos 15 minutos fueron demasiado caóticos. No se entendía mucho lo que les dijimos. Con el empate estábamos clasificados”, advirtió el estratega nacional para luego lanzarse sin pelos en la lengua contra sus futbolistas.

“No tuvimos control emocional, quedamos varias veces dos contra dos o pasaban los laterales. No tuvimos capacidad. Pero no pasamos solo por las tarjetas amarillas, nos hicieron menos goles. Para volver a competir el martes tenemos que armar de nuevo estos jugadores desde la cabeza“, afirmó Córdova.

Junto con afirmar que “pudimos haber pasado de otra forma”, el DT de Chile apuntó que lo que ocurrió con Egipto “fue un tema emocional, los chicos seguían corriendo, seguían pasando. Al no estar acostumbrados a estos niveles pasan estas cosas. Pudimos hacer algo más. Tenemos que mejorar”.

Los números del técnico en Mundial Sub 20

La Selección Chilena de Nicolás Córdova se metió a los octavos de final de la Copa del Mundo únicamente por su triunfo ante Nueva Zelanda y por tener menos tarjetas amarillas que Egipto. Tres puntos, tres goles a favor, cinco en contra. Un 33,3% de rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

A la espera de conocer quién será su rival en la próxima ronda, que saldrá entre México, España y Brasil, el representativo nacional jugará el próximo martes 7 de octubre, originalmente desde las 16:30 horas, aunque el horario puede modificarse.

