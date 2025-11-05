Durante esta jornada comenzó a circular lo que será la nueva camiseta de la selección chilena pensando en el inicio del proceso para el Mundial 2030. De cara a lo que se espera sea el renacer del equipo de todos, esta vendrá de la mano con una novedosa indumentaria.

Confeccionada por la marca Adidas, esta consta de un diseño que de seguro generará bastante debate entre los hinchas, ya que el típico rojo como color base cambia para dar paso a uno con especial detalles.

Ahora dirán presente una especie de flechas que apuntan hacia abajo, esto acompañado de detalles blancos y azules en la zona del cello, además de claro, las clásicas tres tiras de la marca germana.

ver también Prensa sevillana tiene miedo por posible partida de Manuel Pellegrini a la Roja: “Incertidumbre”

La nueva camiseta de la selección chilena para el 2026

Por medio de sus redes sociales Adidas oficializó la nueva camiseta de la selección chilena con Juan Francisco Rossel, uno de los llamados ser el recambio de la Roja, como la gran figura encargada de vestirla por primera vez.

“El futuro llegó… con la nueva camiseta de La Roja. Forma parte de la nueva generación a partir del 06/11 en adidas.cl”, escribió la marca alemana en sus redes.

Juan Francisco Rossel con la nueva camiseta de la selección chilena. | Foto: Adidas.

Publicidad

Publicidad

Juan Francisco Rossel con la nueva camiseta de la selección chilena. | Foto: Adidas.

Cabe recordar que el contrato de Adidas con la selección chilena se firmó en septiembre del 2021 y tiene una duración de cinco años, hasta diciembre del 2026. Con esto dicho, no sería raro que esta fuese la última camiseta de esta firma antes de un nuevo cambio de marca.

ver también Nicolás Peric llora el escuálido y terrible presente de la selección chilena en delantera: “¡No lo tiene!”

¿Cuándo vuelve a jugar la Roja?

El equipo de todos jugará ante a Rusia el 15 de noviembre, mientras que ante Perú jugará el 18 del mismo mes. Ambos partidos se jugará en Sochi y se espera que sea el debut de esta nueva indumentaria.

Publicidad