Selección Chilena

Nicolás Peric llora el escuálido y terrible presente de la selección chilena en delantera: “¡No lo tiene!”

Loco Peric lamenta en poco peso ofensivo de la selección chilena y le hace un llamado a Nicolás Córdova ante la ausencia de un nueve que mueva la aguja.

Por Diego Jeria

Nico Peric llora el presente de la delantera de La Roja.
La selección chilena ya tiene nómina para su próximos desafíos: los amistosos contra Rusia y Perú. Y la falta de peso en ataque es un tema con Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Ben Brereton, Lucas Cepeda y Alexander Aravena como los elegidos por el entrenador Nicolás Córdova.

A espera que se defina al sucesor del interino Córdova como DT de La Roja, el ex arquero y hoy comentarista de ESPN, Nicolás Peric, puso el grito en el cielo por las pocas alternativas de Chile en delantera, especialmente en lo que respecta al centroatacante.

El regreso de Osorio no te va a mover la aguja, pero tampoco tenemos mucho más. ¿Falta alguno? Puede que te falte, pero no va a cambiar la perspectiva… digo yo: un nueve“, dijo Peric.

Loco Peric y La Roja: jugar sin nueve si no tienes nueve

El Loco agregó que “yo apelo a que el técnico, que no va a ser el técnico, pruebe con lo que tiene y que deje de jugar con un nueve porque no lo tiene. Que busque otra fórmula“.

Loco Peric y escasez: Chile no tiene nueve.

Quizás está Felipe Mora afuera. ¿Que no tiene un buen presente? Cuál de estos delanteros tiene un gran presente como nueve…“, complementó el extrovertido talquino.

Por último, Peric sentenció que “por ejemplo, lo digo en beneficio de Brereton: tú le hace un daño a Ben poniéndolo de nueve, porque a él no le gusta jugar de espaldas y le cuesta controlar corto, porque necesita la banda. ¿Dijo que le gustaba jugar de nueve? Entonces no sabe lo que está haciendo“.

Chile enfrentará a Rusia el sábado 15 de noviembre para luego reencontrarse con Perú en un nuevo Clásico del Pacífico el martes 18, ambos duelos en Sochi.

