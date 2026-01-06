Tras sonar en otros equipos e incluso caerse el interés inicial en Santa Laura, Patricio Rubio ya tiene todo listo para ser el nuevo refuerzo de Unión Española. El jugador tendrá su tercer ciclo en el club donde fue campeón.

A sus 36 años, el goleador viene de dejar Ñublense tras largas campañas brillando en Chillán. Sin embargo, en el sur apelaron a rejuvenecer el plantel y le dijeron adiós a su emblema.

Pese a que estuvo muy cerca de fichar en Everton, el atacante que se ofreció a jugar en Unión Española tras el descenso retomó negociaciones con los hispanos y ya tiene todo acordado para sellar la firma.

Patricio Rubio y la misión retorno en Unión Española

Según supo RedGol, Patricio Rubio se realizó los exámenes médicos esta mañana de martes 6 de enero, para así ser oficializado en Unión Española. El goleador cumplió su palabra y le dará una mano al club en Primera B.

Patricio Rubio y su último ciclo en los rojos /Photosport

Rubio fue acompañado del gerente deportivo, Luis Pavez, a la Clínica Meds para hacerse los exámenes de rigor rumbo a la firma hispana. Se suma a Emiliano Vecchio como otro de los retorados al equipo de sus amores.

En 2025, Patricio Rubio anotó seis goles en la Liga de Primera, jugando 26 encuentros con Ñublense. En Chillán fue emblema tras arribar en 2022 y jugar hasta Copa Libertadores.

Con respecto a Unión Española, el delantero fue campeón en el Transición 2013 y tuvo un segundo paso en el año 2021. Este será su tercer ciclo con los rojos, buscando ahora el regreso a la Liga de Primera.