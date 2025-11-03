La selección chilena ya tiene todo listo para lo que serán los últimos amistosos de un 2025 para el olvido. La tarde de este lunes la Roja entregó la nómina de jugadores convocados para los duelos ante Rusia y Perú, la que tiene importantes novedades.

Con un Nicolás Córdova aún como interino y cuestionado luego de lo hecho en el Mundial Sub 20, el Equipo de Todos se prepara para una gira por Europa más que importante. Para ella, el DT apuesta por un grupo renovado de jugadores y que contará con cuatro figuras que vieron acción en el certamen mundial disputado en nuestro país semanas atrás.

Pero es no es lo único llamativo que hay en la citación de la Roja. Ben Brereton una vez más aparece en la convocatoria a pesar de que ha tenido una irregular temporada en Inglaterra, ganándole el gallito incluso a nombres como Bruno Barticciotto.

Chile tiene nómina cargada de sorpresas y sangre joven

Se acabó el misterio para lo que puede ser la última nómina de Nicolás Córdova al mando de Chile. El técnico interino, que quedó mal parado tras el pobre nivel de la Roja en el Mundial Sub 20, entregó la lista de convocados para enfrentar a Rusia y Perú en los próximos días.

Nicolás Córdova le mete sangre joven a la nómina de Chile. Foto: Photosport.

El DT no se hace problemas y hace una citación que mezcla a los que juegan en Europa junto a las figuras que militan en nuestro país, considerando especialmente a los Sub 20. Por ejemplo, en el arco aparece el ya fijo Lawrence Vigouroux, pero también Sebastián Mella, quien cuidara el arco en el Mundial de la categoría y fuera figura.

Publicidad

Publicidad

En la defensa no hay mayores sorpresas, pero llama la atención el único citado del campeón Coquimbo Unido. Francisco Salinas es quien saca la cara por los Piratas y se vuelve a ganar un llamado a la selección chilena. Además, nombres como Iván Román e Ian Garguez renuevan el fondo del Equipo de Todos.

ver también “Varios contactos”: Manuel Pellegrini entra en conversaciones con la selección chilena

En el mediocampo es donde están quizás las mayores sorpresas. Lautaro Millán y Agustín Arce, dos que tuvo en el Mundial Sub 20, se vuelven a ganar un llamado tras aparecer sobre el final en el amistoso con Perú de octubre pasado.

Finalmente está la delantera, donde Nicolás Córdova apuesta por los mismos a los que ya les ha dado su confianza. Figuras como Darío Osorio, Lucas Cepeda y Ben Brereton son los convocados para ir por los triunfos que permitan limpiar en algo un pésimo 2025.

Publicidad

Publicidad

Así, la selección chilena tiene nómina y ahora sólo espera por el inicio de los trabajos en Juan Pinto Durán. La Roja tendrá una gira clave para sumar más confianza y así pensar de manera positiva en lo que será el 2026.

Esta es la nómina de Chile para los amistosos ante Rusia y Perú

Los elegidos de Chile para su gira por Europa:

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea, ING), Thomas Gillier (Montreal, USA) y Sebastián Mella (Huachipato).

(Swansea, ING), (Montreal, USA) y (Huachipato). Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre, FRA), Iván Román (A. Mineiro, BRA), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Gabriel Suazo (Sevilla, ESP) y Matías Sepúlveda (U. de Chile).

(U. de Chile), (Coquimbo Unido), (Auxerre, FRA), (A. Mineiro, BRA), (Palestino), (Torino, ITA), (Fortaleza, BRA), (Sevilla, ESP) y (U. de Chile). Mediocampistas: Felipe Loyola (Independiente, ARG), Marcelino Núñez (Ipswich, ING), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Ignacio Saavedra (Sochi, RUS), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente, ARG) y Agustín Arce (D. Limache).

(Independiente, ARG), (Ipswich, ING), (Colo Colo), (León, MEX), (Sochi, RUS), (U. de Chile), (Independiente, ARG) y (D. Limache). Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, BRA), Ben Brereton (Derby County, ING), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio, BRA).

ver también “Es un…”: Manuel Pellegrini rompe el silencio en Betis y responde al interés de Chile

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Chile ya tiene nómina y ahora espera para iniciar sus trabajos de cara a sus últimos amistosos del 2025. La Roja arrancará su gira visitando a Rusia el próximo 15 de noviembre con horario por definir.

Publicidad