Pablo Milad, presidente de la ANFP, dijo presente en el último programa de las 14:00 de Deportes en Agricultura, donde se sometió a una caliente entrevista con el siempre punzante Juan Cristóbal Guarello.

Ahí el dirigente tuvo que dar la cara en medio de la verdadera crisis que vive el fútbol chileno. Además, se dio el tiempo para aclarar una serie de acusaciones en torno a su polémico mandato en Quilín 5635.

Por ejemplo, tuvo que dar explicaciones por el pésimo trabajo de Ricardo Gareca al mando del equipo de todos, así como también revelar que fue él quien dio el primer paso que Arturo Vidal sea nominado por el Tigre.

ver también Pablo Milad le responde la declaración de guerra a Michael Clark: “Hay códigos en el fútbol”

Pablo Milad y el trabajo de Gareca en la Roja

El presidente de la ANFP partió diciendo que “yo le solicité a Gareca que hablara con Arturo Vidal, que era un referente histórico. Era para ver si solucionaban problemas y si quizá lo llamaba a La Roja. Lo hice por el ambiente que había en ese momento, pero solo para que conversaran”.

Sobre lo que fue las notables ausencias de Ricardo Gareca en nuestro país, Milad aseguró que “él dejó a su equipo trabajando en Chile cuando estaba en Argentina (…) Cuando a Gareca le preguntaba porque no estaba acá, el decía que su equipo estaba pendiente de todo”.

Vidal volvió a la selección chilena con Gareca e incluso fue el capitán del equipo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

“Hay una diferencia ahí entre ser presidente de un club y de la selección. Cuando uno está en el club uno está pendiente de los jugadores que se contratan, mientras que en la selección los citados es una decisión de los DT”, agregó.

Para cerrar, el curicano pidió que todos hicieran una suerte de autocrítica, cuestionando que “¿por qué la gente no se ha hecho cargo de que todos querían a Ricardo Gareca? Después con el diario del lunes nadie lo pedían”.

ver también Pablo Milad se emociona por la posible llegada de Manuel Pellegrini a la Roja: “Sería un…”

Los números de Ricardo Gareca en la selección chilena

El Tigre dirigió en la Roja un total de 17 compromisos, donde apenas ganó cuatro, empató cuatro y perdió en nueve oportunidades. Su rendimiento fue de un paupérrimo 31.37 % de rendimiento.

Publicidad