El presidente de la ANFP, Pablo Milad, volvió a aparecer en público y fue en extenso en una tensa conversación con Juan Cristóbal Guarello en Deportes en Agricultura. Si bien la entrevista tuvo varias subidas de volumen, un momento que no pasó desapercibido fue el choque de opiniones por la salida de Reinaldo Rueda como DT de la selección chilena.

“¿Por qué echó a Rueda sin tener otro entrenador?“, preguntó ácido desde el principio Guarello. “Yo nunca eché a Rueda, eso es una mentira“, respondió Milad.

“Pero lo presionaron”, manifestó King Kong. El directivo contestó “eso es una mentira”. “Rueda tiene otra versión”, contratacó Guarello.

Pablo Milad ya mosqueado manifestó que “nadie lo echó, si quieres le preguntamos los dos juntos, porque las mentiras no me gustan (se enoja). Y es una mentira. Nunca se echó, porque habría cobrado una indemnización“.

Milad increpa a Guarello: “Siempre tergiversa y nunca aclara”

Según el periodista “hay formas de sacar a una persona, una es sacarle el piso”, mientras Milad argumentó que “siempre lo apoyé yo. Esto para explicarte, para que no lo dejemos así porque siempre lo dejas en el aire sin aclarar…“.

Ahí el ambiente se calentó: “no lo dejo al aire, porque la forma en que se fue Rueda fue muy poco transparente“, acusó King Kong.

Publicidad

Publicidad

Rueda generó intenso cara a cara entre Guarello y Milad. (Foto: Photosport)

“¿Me dejas explicarte? El presidente de la Federación de Colombia habló conmigo y me dijo: me dejarías hablar con Rueda, que he sabido que no está bien en Chile, que ha tenido problemas en la pandemia y postpandemia… Le dije que no tenía problemas, que tenía las puertas abiertas para lo que él decidiera. Y Rueda decidió irse. Nadie lo presionó jamás, no se pagó indemnización. Usted dice que lo echamos. ¿Qué pruebas tienes? Yo tuve una relación muy cercana, de mucha confianza y comunicación con Rueda“, dice Milad.

“Esa es su versión. Yo no puedo revelar mis fuentes“, contrastó Guarello mientras Milad lo increpaba por la veracidad de sus informaciones. “Sus fuentes siempre están erradas, siempre tergiversa y nunca aclara. Cuando usted se equivoca no corrige nunca“, dijo el directivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Pablo Milad le responde la declaración de guerra a Michael Clark: “Hay códigos en el fútbol”

“El entrevistado no soy yo”, concluye Guarello. Milad sentenció que “usted se equivoca y yo le dije, por la desinformación que usted da. Lo corrigen y no la corrige nunca“.