Liga de Primera

Guarello saca a pasar a Gustavo Álvarez por polémica medida: “Le ha hecho mucho mal a la U…”

El periodista le hincó el diente al entrenador argentino, que volvió a perder con los azules en el clásico ante Universidad Católica.

Por Carlos Silva Rojas

Gustavo Álvarez recibe fuertes críticas en la U.

Universidad de Chile sumó una nueva derrota en la Liga de Primera, ahora en el Clásico ante Universidad Católica y se enreda en la lucha por el Chile 2.

Los cruzados se impusieron por 1-0 en el Claro Arena y dejaron muy atrás a los azules en la tabla de posiciones, que ahora se debe concentrar en la Copa Sudamericana.

Uno de los apuntados por la derrota de la U es el entrenador Gustavo Álvarez, quien decidió una vez más poner a un equipo mixto, pensando en la revancha del jueves ante Lanús.

Juan Cristóbal Guarello se lanza contra Gustavo Álvarez

La medida del DT de la U de no poner a sus mejores hombres de la partida ante la UC fue analizada por Juan Cristóbal Guarello, quien cuestionó al estratega.

Nuevamente dosificó Álvarez y nuevamente perdió. Nunca le funcionó durante toda la temporada a Gustavo Álvarez y nunca le ha funcionado. En la dosificación la U ha perdido entre 10 a 12 puntos“, dijo el periodista en La Hora de King Kong.

“Nada le garantiza que con los titulares iba a ganar, pero la dosificación en verdad le ha hecho mucho mal a Universidad de Chile, lo tiene afuera del Chile 2 en este momento y Universidad Católica se le escapó”, agregó.

Gustavo Álvarez recibe críticas. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Por último, destacó la gran diferencia que le sacó Coquimbo Unido a la U, pese a que al final de la primera rueda terminaron muy cerca en la tabla.

“Coquimbo le sacó 20 puntos a la U en la segunda rueda, si es una locura”, cerró Guarello.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

