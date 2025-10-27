Universidad de Chile sumó una nueva derrota en la Liga de Primera, ahora en el Clásico ante Universidad Católica y se enreda en la lucha por el Chile 2.

Los cruzados se impusieron por 1-0 en el Claro Arena y dejaron muy atrás a los azules en la tabla de posiciones, que ahora se debe concentrar en la Copa Sudamericana.

Uno de los apuntados por la derrota de la U es el entrenador Gustavo Álvarez, quien decidió una vez más poner a un equipo mixto, pensando en la revancha del jueves ante Lanús.

Juan Cristóbal Guarello se lanza contra Gustavo Álvarez

La medida del DT de la U de no poner a sus mejores hombres de la partida ante la UC fue analizada por Juan Cristóbal Guarello, quien cuestionó al estratega.

“Nuevamente dosificó Álvarez y nuevamente perdió. Nunca le funcionó durante toda la temporada a Gustavo Álvarez y nunca le ha funcionado. En la dosificación la U ha perdido entre 10 a 12 puntos“, dijo el periodista en La Hora de King Kong.

“Nada le garantiza que con los titulares iba a ganar, pero la dosificación en verdad le ha hecho mucho mal a Universidad de Chile, lo tiene afuera del Chile 2 en este momento y Universidad Católica se le escapó”, agregó.

Por último, destacó la gran diferencia que le sacó Coquimbo Unido a la U, pese a que al final de la primera rueda terminaron muy cerca en la tabla.

“Coquimbo le sacó 20 puntos a la U en la segunda rueda, si es una locura”, cerró Guarello.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

