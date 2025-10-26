Lucas Assadi salió lesionado del Clásico Universitario 201. Y eso que no comenzó como titular en la Universidad de Chile, que más encima perdió por 1-0 en el Claro Arena por un buen gol de Alfred Canales, quien anotó con un tiro rasante y sentenció la victoria.

Para colmo, Assadi tuvo que dejarle su lugar a Nicolás Guerra a falta de 10 minutos para el pitazo final. Fue en ese momento, cuando el volante ofensivo temía sufrir una lesión y quedarse fuera de la revancha ante Lanús en la revancha de la semifinal.

El “10” efectivamente sufrió un desgarro en el isquiotibial que lo sacará del duelo ante el Grana en Buenos Aires en el regreso azul a la capital de Argentina. También tuvo gestos que simulaban tener frío a algunos hinchas de Universidad Católica.

Pero también fue cazado en un asqueroso y repudiable acto. Eso sí, fue en respuesta a varios insultos que le cayeron desde la tribuna. “Assadi muerto, Assadi c*nche tu madre”, le gritaron al jugador surgido en las inferiores del Romántico Viajero.

El momento en que Lucas Assadi respondió con un escupo a los insultos. (Captura Twitter Diego Toledo)

Eso sí, el seleccionado chileno no pudo contenerse y lanzó un escupo, que fue en dirección hacia donde provenían los impromperios citados. Evidentemente no llevaba la fuerza suficiente para impactarle a alguien. Pero recibió el reproche de un periodista, quien se agarró de las penosas quejas de Michael Clark. “Acá no hay llanto del denunciado presidente de la U, ¿no?”, escribió Bruno Sampieri en la ex red social del pajarito, X.

Revive el escupo de Assadi mientras salía lesionado del Clásico Universitario