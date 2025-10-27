Todo indica que Lucas Assadi quedará fuera de la revancha entre Universidad de Chile y Lanús por la Copa Sudamericana. Por esto, un histórico azul explicó cómo pueden reemplazarlo.

Gustavo Álvarez dispuso de algunos jugadores suplentes en la derrota ante Universidad Católica, para guardar sus mejores piezas contra el Granate. Sin embargo, bastó que Assadi ingresara unos minutos para que sintiera un pinchazo y saliera lesionado.

El reemplazo de Assadi

De acuerdo a Emisora Bullanguera, Lucas Assadi habría sufrido un “un desgarro fibrilar importante en el isquiotibial del muslo izquierdo“, por lo cual está prácticamente descartado ante Lanús. Cristián Castañeda, histórico de Universidad de Chile, explicó cómo pueden suplir la baja del “10”.

“Está difícil, porque Assadi es el que te puede ganar un mano a mano. No es tan fácil reemplazarlo, venía siendo uno de los mejores. El distinto. La U no tiene a uno parecido, así que va a tener que ‘camuflar’ a su reemplazo. Yo creo que debería ser con Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra en ataque y Javier Altamirano un poco más atrás”, indicó Castañeda a RedGol.

Ante Palestino por la Liga de Primera, Gustavo Álvarez ya usó un ataque similar. De hecho en esa jornada, Lucas Di Yorio anotó 2 goles y Nicolás Guerra entregó 2 asistencias. Por esto, la idea de Scooby-Doo no es extraña. “Guerra es el que juega, el que está más comprometido con la labor de recuperar y me parece una buena alternativa“, complementó.

Universidad de Chile y Lanús se enfrentarán en La Fortaleza este jueves 30 de octubre a las 19:00 horas. Castañeda le pidió al Romántico Viajero estar muy pendiente de todo lo que rodee el encuentro, sobre todo por los antecedentes que hay de visitas anteriores a Argentina.

“Siempre es complicado jugar de visita y seguramente en un ambiente muy hostil. No es nada nuevo que los argentinos se las saben por libro, entonces van a poner todo. No van a dejar ningún detalle al azar y hay que estar atento. Hay que ver cómo el equipo responde en la cancha. Acá la U jugó bien, cometió errores que ojalá que allá no se repitan. Si estamos en un buen día, por qué no podemos ir a la final“, cerró Castañeda.