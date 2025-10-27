Siguen los coletazos por el polémico escupitazo de Lucas Assadi en el Claro Arena. El jugador de U de Chile arremetió contra hinchas de U Católica al borde de la cancha cuando le gritaban improperios.

El talentoso azul, que sufrió una lesión que lo borra de Copa Sudamericana, reaccionó de la peor manera y su accionar dio la vuelta en redes sociales. Por eso, a la espera del veredicto del Tribunal de Disciplina, le llobieron las críticas.

Uno de ellos fue Jorge Aravena, ícono de los cruzados, quien repudió lo hecho por el mediapunta de la U. Con duros dichos, el querido Mortero barrió el piso con el jugador.

El Mortero pide penas del infierno para Assadi

Jorge Aravena dialogó con RedGol y no se guardó nada a la hora de comentar el escupo que lanzó Lucas Assadi a la gente de U Católica. El ídolo cruzado pidió castigo ejemplar para el azul.

“Lo primero, es un jugador que todavía no termina de explotar y mostrar si es buen jugador o se queda en un proyecto. Lo que hizo es una vulgaridad y ordinariez absoluta”, dijo de entrada.

Siguiendo con su fuerte descargo, el Mortero le hizo un llamado a la ANFP diciendo que Assadi, “merece la máxima sanción de parte del tribunal, no puede ser que un deportista ande escupiendo al publico”.

“Si no lo sancionan fuerte, los demás futbolistas pensarán que pueden hacer lo mismo, debe existir sanción que sea ejemplo para que ningún otro haga la ordinariez de Assadi, una estupidez”, cerró.