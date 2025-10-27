Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Ordinario, y como jugador no termina de explotar”: Jorge Aravena hace pebre a Assadi por escupitajo a la UC

El Mortero se puso en modo U Católica y le dio con todo al jugador azul por su repudiable accionar en el Clásico Universitario.

Por Nelson Martinez

Polémica por el accionar de Assadi en el Clásico.
© Photosport.Polémica por el accionar de Assadi en el Clásico.

Siguen los coletazos por el polémico escupitazo de Lucas Assadi en el Claro Arena. El jugador de U de Chile arremetió contra hinchas de U Católica al borde de la cancha cuando le gritaban improperios.

El talentoso azul, que sufrió una lesión que lo borra de Copa Sudamericana, reaccionó de la peor manera y su accionar dio la vuelta en redes sociales. Por eso, a la espera del veredicto del Tribunal de Disciplina, le llobieron las críticas.

Uno de ellos fue Jorge Aravena, ícono de los cruzados, quien repudió lo hecho por el mediapunta de la U. Con duros dichos, el querido Mortero barrió el piso con el jugador.

El Mortero pide penas del infierno para Assadi

Jorge Aravena dialogó con RedGol y no se guardó nada a la hora de comentar el escupo que lanzó Lucas Assadi a la gente de U Católica. El ídolo cruzado pidió castigo ejemplar para el azul.

Tweet placeholder

Lo primero, es un jugador que todavía no termina de explotar y mostrar si es buen jugador o se queda en un proyecto. Lo que hizo es una vulgaridad y ordinariez absoluta”, dijo de entrada.

Publicidad

Siguiendo con su fuerte descargo, el Mortero le hizo un llamado a la ANFP diciendo que Assadi, “merece la máxima sanción de parte del tribunal, no puede ser que un deportista ande escupiendo al publico”.

Claudio Borghi le tira las orejas a Lucas Assadi y elige a su reemplazante ante Lanús

ver también

Claudio Borghi le tira las orejas a Lucas Assadi y elige a su reemplazante ante Lanús

“Si no lo sancionan fuerte, los demás futbolistas pensarán que pueden hacer lo mismo, debe existir sanción que sea ejemplo para que ningún otro haga la ordinariez de Assadi, una estupidez”, cerró.

Lee también
¡Sufre la U! El terrible diagnóstico de Assadi tras su lesión
U de Chile

¡Sufre la U! El terrible diagnóstico de Assadi tras su lesión

Borghi le tira las orejas a Lucas Assadi y elige a su reemplazante
U de Chile

Borghi le tira las orejas a Lucas Assadi y elige a su reemplazante

La U pierde a su goleador en Sudamericana tras lesión de Assadi
U de Chile

La U pierde a su goleador en Sudamericana tras lesión de Assadi

"No solamente borracho hacía daño": Arremeten con todo contra exfutbolista
Chile

"No solamente borracho hacía daño": Arremeten con todo contra exfutbolista

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo