U de Chile quedó oficialmente fuera de la lucha por el título de la Liga de Primera y ahí las miradas se fueron con Lucas Assadi en el Claro Arena. Es que el talento azul vivió una pesadilla en la derrota 1-0 ante U Católica.

Primero, durante el segundo tiempo tuvo que abandonar el campo de juego y encendió las alarmas por una lesión. Finalmente, se reveló que un “desgarro fibrilar importante en el isquiotibial del muslo izquierdo” lo dejará tres semanas fuera, según Emisora Bullanguera.

Pero en el acto más reprochable para el jugador de la U, al final del partido fue viral por lanzar un escupitajo a hinchas de U Católica. Eso, mientras lo insultaban al borde de la cancha.

Le esperan las penas del infierno a Assadi

Tras el hecho, Lucas Assadi se llenó de críticas en redes sociales y a la espera del informe arbitral, rápidamente el medio y los hinchas apelaron al reglamento de la ANFP. Ahí, hasta 15 partidos de castigo le podrían dar al jugador de U de Chile.

Según el Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, mediante el artículo 63, establece una sanción de seis a 15 juegos por “escupir a un rival o a otras personas” para un jugador.

Eso sí, en otro apartado se indica que el castigo podría ser menor, todo dependiendo de cómo interprete el juez del partido y el tribunal el escupitajo de Lucas Assadi en el Claro Arena.

Ahí, se explica que la sanción por “insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los Cuerpos Técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido”, es de uno a tres juegos.