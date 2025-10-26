Universidad Católica se quedó con el clásico ante Universidad de Chile. Los jugadores azules no quedaron contentos y así lo demostró Lucas Assadi con un gesto que podría valerle una sanción.

Los Cruzados vencieron por 1-0 al Romántico Viajero con anotación de Alfred Canales. Los dirigidos por Daniel Garnero tomaron una importante ventaja para quedarse con el Chile 2 y así, poder clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores.

La polémica de Lucas Assadi

En el Clásico Universitario había bastante en juego, por lo que una vez terminado el partido, los ánimos quedaron bastante caldeados. Jugadores de la UC y la U se enfrentaron verbalmente, aunque los conflictos no pasaron a mayores.

En Universidad de Chile quedó una sensación muy amarga. Pese a que los dirigidos por Gustavo Álvarez contaron con un hombre más casi todo el segundo tiempo luego de la roja a Gary Medel. Pese a ello, no pudieron plasmar la superioridad numérica en el marcador, quedándose con una dura derrota.

Uno de los más molestos fue Lucas Assadi. El “10” fue guardado para el choque ante Lanús por la Copa Sudamericana, pero terminó ingresando en el complemento. Cuando se disputaba el minuto 79, sintió un pinchazo y tuvo que dejar la cancha. Ahora su presencia ante el Granate corre peligro.

Cuando los jugadores de Universidad de Chile iban rumbo a camarines tras el encuentro, Lucas Assadi no encontró nada mejor que hacer el polémico gesto de “frío” a los hinchas locales. La situación quedó registrada en las imágenes de La Voz Azul, medio partidario.

Habrá que esperar si el árbitro del partido, Juan Lara Luco, informa del gesto de Assadi. De ser así, el jugador del Romántico Viajero podría ser citado al Tribunal de Disciplina por “incitación a la violencia” y ser sancionado. Desde la U intentarán dar vuelta la página metiéndose en la final de la Copa Sudamericana.