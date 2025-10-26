La derrota de la U de Chile en el Clásico Universitario dejó furioso a varios, pero especialmente a Johnny Herrera. El arquero golpeó la mesa luego de la caída del Bulla ante Universidad Católica en la Liga de Primera, apuntando contra todos.

El ídolo azul se quejó públicamente e insistió en el pedido que hizo el club de suspender el partido por la cercanía con la llave de semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús. Es por ello que luego del pitazo final sacó toda la artillería y disparó contra la ANFP y hasta Gustavo Álvarez.

Johnny Herrera reparte para todos lados tras la derrota de la U ante Católica

La U no pudo en el Clásico Universitario ante la UC y se llenó de dudas para la Copa Sudamericana. Tras el partido, Johnny Herrera habló en TNT Sports de lo ocurrido en el Claro Arena y fue categórico: “Pienso que este partido no se debería haber jugado, lo muestra la lesión de Lucas Assadi. El equipo del primer tiempo no alcanzó, Católica dejó espacio para un partido con Lucas“.

En esa mism línea, el ex portero sorprendió al destacar lo hecho por su rival. “En el entretiempo Garnero lee muy bien el partido y gana el clásico. Una pena por la U por la lesión de Assadi“.

Para Johnny Herrera, la U fue perjudicada al jugar el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

Johnny Herrera no se quedó ahí y aprovechó de tirarle la oreja a Gustavo Álvarez. “Le erró al planteamiento y formación porque cuando la U tenía espacio, soluciona bien Católica. Los centrales hoy jugaron un 7, entonces fue un equipo sólido, que se defendió bien y supo salir de contra“.

El ídolo azul insistió en sus dardos y aprovechó de repasar al plantel por la desconcentración en el tanto de Alfred Canales. “El gol es inconcebible para un equipo que juega semifinales de Copa Sudamericana“.

A eso, Johnny Herrera le sumó su lamento por el pobre nivel que mostró el equipo completo de la U. “Es difícil analizar jugador por jugador cuando los rendimientos no fueron muy altos“.

“Hubiese sido distinto si la banda derecha tenía a sus titulares. Sin quitarle méritos a Católica con lo justo y poco plantel que tiene, se las arregló ante el equipo que mejor juega en nuestro fútbol“, añadió.

El ex arquero volvió a uno de sus puntos anteriores más tarde. “No alcancé a explicar lo que pasó en el primer y segundo tiempo. Cuando entra Lucas la UC se comprimió más. El primer tiempo los espacios estaban porque saltaba bien la primera línea de marca, cualquiera que agarraba la pelota tenía un espacio enorme y por ahí se le fue el partido“.

Finalmente, Johnny Herrera remarcó sus críticas contra la ANFP por no reprogramarles el duelo. “No se debió haber jugado por solidaridad con un equipo que compite a nivel internacional. Católica sacó ventajas de que la U no pusiera un equipo estelar, pero esto es fútbol y sigue. Viene una semifinal internacional y ese es el foco del plantel“.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Lanús en Copa Sudamericana?

La U se olvida de Universidad Católica y se enfoca en lo que será la vuelta ante Lanús en Copa Sudamericana. La semifinal en Argentina está programada para este jueves 30 de octubre a partir de las 19:00 horas.

¿Cuándo vuelve a jugar la U en la Liga de Primera 2025?

Tras el duelo con Lanús, la U deberá pensar rápido en la Liga de Primera, donde no puede dejar más puntos en el camino. El domingo 2 de noviembre desde las 12:30 horas el Bulla visita a Huachipato por la Liga de Primera.