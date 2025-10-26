Es tendencia:
U. de Chile

¿Llega a la Copa Sudamericana? Esto dijo Álvarez sobre la lesión de Assadi

Lucas Assadi salió lesionado del clásico universitario y enciende las alarmas en U. de Chile para la revancha en Copa Sudamericana.

Por Javiera García L.

U. de Chile sufrió un doble golpe en el clásico universitario. Durante la derrota por la cuenta mínima contra U. Católica, los azules también lamentaron la lesión de Lucas Assadi. El joven talento del Romántico Viajero ingresó a los 57′, pero se retiró 20 minutos después con molestias.

Se jugaban los 79′ cuando Lucas Assadi se esforzó por entrar al área por el sector izquierdo y terminó complicado. Al terminar la jugada, levantó la mano para avisar al banco de U. de Chile que no podía continuar, lo que motivó el ingreso de Nicolás Guerra.

La cara del 10 azul evidenciaba su frustración por la lesión justo antes de la revancha contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana, a disputarse el jueves 30 de octubre en Argentina.

¿Llegará a dicho encuentro? Esto tuvo que decir Gustavo Álvarez. “Lo de Lucas todavía no lo sé, sintió algo en la pierna que lo hizo pedir el cambio. Ahora, saliendo de acá, se va a hacer los estudios correspondientes“, comentó el entrenador de U. de Chile en conferencia de prensa.

Además, Gustavo Álvarez respondió por las decisiones que tomó con los jugadores pensando en la revancha contra Lanús por Copa Sudamericana.

Se hizo un análisis, minuto a minuto, hora a hora, de cómo se iban recuperando los jugadores. Más, luego, una reunión con los PF y los médicos, con exámenes de por medio que arrojan probabilidades de lesión. Eso lo emparejo con los minutos en el año y los minutos del último mes y medio, y con eso intento reducir el riesgo de lesiones“, aseguró.

