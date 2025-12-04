Lucas Assadi fue uno de los mejores jugadores de Universidad de Chile en el 2025 y eso despertó el interés de Independiente. Sin embargo, el 10 avisó que no hay ninguna posibilidad de ir ahí, lo que hizo noticia en Argentina.

Si bien desde que era muy joven Assadi comenzó a demostrar su enorme talento, no encontraba continuidad y regularidad en el primer equipo. Todo eso cambió en la presente temporada, donde de la mano de Gustavo Álvarez, logró echarse el equipo al hombro.

La reacción en Argentina al rechazo de Lucas Assadi

Independiente es dirigido por Gustavo Quinteros, quien conoce muy bien el fútbol chileno luego de ser campeón con Universidad Católica y Colo Colo. Por esta razón, habría puesto sus ojos en Lucas Assadi. Si bien el jugador de Universidad de Chile dejó abierta la puerta de salida, rechazó cualquier opción de llegar al Rojo.

“No, es falso, no hay ninguna posibilidad. Tengo que ir viéndolo (mi futuro), pero a Independiente jamás voy a ir“, dijo sin pelos en la lengua. Assadi está recuperándose de una lesión, la cual no le permitió terminar el 2025 en cancha.

Las palabras del talentoso jugador del Romántico Viajero cruzaron la Cordillera de los Andres mediante el paso los Libertadores, llegaron a Buenos Aires y tuvieron eco uno de los medios más importantes de Argentina, como TyC Sports.

“Explosiva reacción de Lucas Assadi cuando le preguntaron si jugaría en Independiente”, titularon desde el medio trasandino. “El atacante de Universidad de Chile quedó muy ofendido por los recordados incidentes con los hinchas chilenos en Avellaneda por la Copa Sudamericana“, complementaron.

Las razones del rechazo de Assadi a Independiente, al menos en TyC Sports, las tienen bastante claras. “Fue el primero en desestimar cualquier negociación con mucho desprecio sin ahondar en razones, claramente relacionadas con los incidentes en Avellaneda en los que hinchas del Rojo emboscaron a sus pares de la U“, recordaron.

Lucas Assadi no olvida lo sucedido en Avellaneda. Imagen: Photosport

Universidad de Chile e Independiente se enfrentaron en la última Copa Sudamericana, en octavos de final. Cuando los Azules ganaban la serie por 2-1, con dos goles del propio Lucas Assadi, se produjeron lamentables incidentes en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, lo que terminó en un cobarde ataque de seguidores argentinos a los del Bulla. El 10 no olvida.

