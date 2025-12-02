Universidad de Chile se juega gran parte del objetivo del Chile 2 a la Copa Libertadores 2026 esta tarde, cuando a contar de las 18.00 horas se enfrente ante Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, el técnico de los azules todavía no entrega a los jugadores su formación titular, donde espera poder entregarla en el arribo al reducto en la comuna de Independencia.

Uno que está en la ilusión de los hinchas es Lucas Assadi, quien la semana pasada la misma U mostró parte de su recuperación, pero que no será considerado ante los piratas.

Pero hay un tema más arriesgado con el jugador, con la concesionaria Azul Azul corriendo un peligro con el formado en la U y su futuro como el “10” del equipo y tiene que ver con una renovación.

Lucas Assadi no juega desde el Clásico Universitario donde salió lesionado. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Cuándo vuelve Lucas Assadi en la U?

Fue en el programa de YouTube de Emisora Bullanguera donde entregaron detales de la situación de Lucas Assadi: “No llega para Coquimbo ni en Iquique. Ha mejorado bastante, se ha hecho exámenes, hace dos semanas hizo uno y ahora otro, pero el jugador dijo que son 8 semanas”.

El tema que alarma es que el jugador que finaliza contrato a fines de 2026 no ha tenido avances sobre su renovación, donde se está a seis meses de que pueda negociar como jugador libre, por lo que la U podría repetir el caso de Marcelo Morales.

“Han dicho que quiere ser un jugador con sueldo top, no es así. Hubo acercamientos pero todavía nada, no hay nada con la renovación, se mantiene con contrato hasta diciembre de 2026. Está a seis meses de negociar como jugador libre, pero por ahora no está ni cerca la renovación”, explicaron.

