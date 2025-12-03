Es tendencia:
Universidad de Chile

Rodrigo Contreras revela la gran pena por la salud de su hijo: “Un análisis en el corazón”

El jugador de la U reveló que mientras jugaba la semifinal con Lanús su hijo estaba en un procedimiento, algo que lo ha marcado todo el año.

Por Cristián Fajardo C.

Rodrigo Contreras contó su gran pena en U de Chile.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTRodrigo Contreras contó su gran pena en U de Chile.

Universidad de Chile no está terminando la temporada de la manera que fue planteada como un objetivo para el plantel de jugadores, donde ahora quedó con un pie fuera de un cupo para la Copa Libertadores 2026.

En ese sentido, se espera que el club tome importantes decisiones, donde hay un jugador que hizo una importante revelación por su bajo rendimiento, dejando en claro que le gustaría seguir.

Fue Rodrigo Contreras quien abrió su corazón para explicar las dificultades que tuvo, donde incluso cuando jugaba la semifinal ante Lanús su hijo estaba siendo intervenido y su cabeza estaba en otro lado.

“No me gustaría irme de esta manera del club, sé que muchas veces he podido dar mucho mas, pero fue un año muy difícil a nivel personal mío, que no es excusa”, contó.

¿Qué le pasó al hijo de Rodrigo Contreras?

Francesco es el nombre del hijo de Rodrigo Contreras, quien ha tenido algunas complicaciones de salud que cambiaron el foco del delantero en la temporada en Universidad de Chile.

“Muchos no saben, pero mi hijo el día que jugamos la semifinal de vuelta en Lanús le estaban haciendo un análisis del corazón y yo empezando un partido”, explicó.

Fue un año muy duro para él, muchas veces el fútbol pasa en segundo plano, porque la familia es lo más importante, por ahí pedir disculpas a la gente por no poder estar con mi cabeza 100%, pero mi hijo me necesita, estar lejos se me hace difícil, llevo tres años y se me hace difícil, mi niño tiene una discapacidad y se hace complejo, pero hasta que me toque estar acá voy a dejar la vida”, detalló.

