Termina contrato y pide una revancha para seguir en la U: “Me gustaría quedarme…”

Universidad de Chile cerró la fecha 29° de la Liga de Primera jugando con el campeón Coquimbo Unido, donde sacó un empate que le sirve de poco.

Los azules le remontaron a los Piratas y terminaron rescatando un 1-1 en Santa Laura, resultado que los deja en mal pie en la lucha para clasificar a la Copa Libertadores.

La U se jugará sus últimas cartas en su visita a Deportes Iquique, equipo que también necesita ganar para salvarse del descenso. Tras ello, en Azul Azul se vienen las conversaciones por las renovaciones del plantel.

ver también El bullanguero Assadi no perdona en U de Chile y destruye un rumor de mercado: “A ese club jamás voy a ir”

Rodrigo Contreras se quiere quedar en la U

Uno de los jugadores que termina su contrato con Universidad de Chile es el delantero Rodrigo Contreras, quien está cedido con opción de compra desde Deportes Antofagasta.

Tras el partido ante Coquimbo habló el Tucu, quien reconoció que le gustaría seguir en el cuadro azul en la temporada 2026.

“Me gustaría quedarme por una revancha personal. No quiero irme de esta manera del club. Sé que muchas veces podría haber dado mucho más“, dijo el zurdo.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Contreras quiere seguir en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Además, Contreras contó que tuvo una temporada 2025 complicada, cargada de problemas personales que afectaron su rendimiento.

“Fue un año muy difícil para mí. Muchos no saben, pero el día que jugamos la final y la semifinal con Lanús, a mi hijo le estaban haciendo un análisis del corazón. A veces el fútbol pasa a segundo plano, la familia es lo más importante”, reveló.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo Contreras ha jugado un total de 40 partidos sumadas todas las competencias y marcó 10 goles con la camiseta azul.

ver también ¿Sigue la chance del Chile 2? Lo que necesita U. de Chile para clasificar a Copa Libertadores

La tabla de posiciones de la Liga de Primera