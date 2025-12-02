Lucas Assadi fue una de las bajas de Universidad de Chile en el trascendental duelo de los azules contra el campeón Coquimbo Unido, por la penúltima fecha de la Liga de Primera. La U necesitaba un triunfo para seguir peleando por el Chile 2, pero sólo consiguió un empate que deja casi lista a la Católica de forma directa en Copa Libertadores.

Pese a no poder ver acción, el atacante y figura de la U en el segundo semestre acudió al Santa Laura para apoyar a sus compañeros.

“Bien, ahí va la recuperación, pero este año ya no juego más. Me estoy recuperando para el próximo año, que es lo que puedo esperar“, dijo Assadi sobre su lesión musculotendinosa en los isquiotibiales derechos, sufrida en el clásico contra Universidad Católica.

Por otro lado, reveló que efectivamente podría partir de la U en 2026, ya sea a principios de año o a mediados, pero descartó de plano un club que apareció como posible destino en los rumores de mercado.

Assadi no olvida ni perdona grave ataque de Independiente a la U

“No, es falso, no hay ninguna posibilidad. Tengo que ir viéndolo (mi futuro), pero a Independiente jamás voy a ir“, sostuvo tajante Assadi.

Assadi le marcó de ida y vuelta a Independientey no olvida cobarde encerrona: destruye rumor de mercado.

Cabe recordar que Lucas fue parte del plantel y titular contra Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana, en la masacre del estadio Libertadores de América. Los barristas argentinos le hicieron una encerrona a los hinchas azules presentes y las imágenes fueron brutales. No terminó en tragedia por milagro y Assadi ya decidió que nunca, jamás defenderá al Rojo.

Por último, Assadi abordó el tempranero anuncio de Gustavo Álvarez, quien pese a tener contrato dejará de ser el entrenador de la U porque no quiere seguir.

“Si se llega a ir, que le vaya muy bien donde le toque. Sabemos la calidad de entrenador y persona que es. Lo que haga como entrenador, que le vaya muy bien. He madurado mucho con él, como futbolista y como persona, me ha dejado muchas cosas para mi futuro“, sentenció Lucas Assadi.

