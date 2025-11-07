Universidad de Chile prepara lo que será el duelo contra Deportes Limache, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Los azules se reencontraron con el triunfo en el partido contra Everton y vuelven a la lucha por el Chile 2, con el regreso al gol de Leandro Fernández.

El delantero argentino no ha tenido un buen año tras ser figura del Chuncho en 2024 y terminó perdiendo su lugar con la explosión de Lucas Assadi, fuera hasta fin de año por lesión.

“He tenido partidos que el técnico me ha dado la oportunidad y no lo pude hacer bien. Costó volver a agarrar ritmo y estuve mucho tiempo fuera por la lesión“, dijo Leandro Fernández.

Lucas Assadi lo hizo muy bien y se la hizo difícil a Fernández

Agregó que “en la derrota contra Huachipato tenía muchas ganas de entrar, creo que pude ayudar, pero el técnico vio que no era opción y está en todo su derecho. Después me tocó ser titular ante Everton y contento por volver a convertir, sentirme bien y ayudar al equipo“.

Leandro Fernández y su gol contra Everton: reconoce que no pudo hacer nada con la explosión de Assadi.

Fernández expuso que “fue año atípico para mí, me lesioné, y después me costó volver a entrar. Y entró Lucas que lo hizo muy bien, el lugar se achicó y era muy difícil entrar al equipo“.

“Extraño sentirme importante y ayudar al equipo, pero es parte de. Me costó mucho volver a agarrar ritmo, el técnico me ha dado la oportunidad, pero no lo he hecho bien“, sentenció el delantero con hambre de recuperar su mejor versión.

Leandro Fernández anotó uno de los dos goles azules en el triunfo por 2-0 contra Everton. Este domingo 9 de noviembre tendrá una nueva oportunidad en el duelo de la U contra Limache, desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura, por la fecha 27 de la Liga de Primera.