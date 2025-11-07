La Universidad de Chile volvió con todo este 2025, y su regreso al Estadio Nacional le permitió recuperar el liderato en una estadística importante para su fanaticada: el ranking de público del certamen local.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez, gracias a su buena campaña en lo local e internacional, logró sacar una ventaja irremontable de 85 mil personas respecto del segundo cuadro más popular, Colo Colo, que no atraviesa un buen momento en lo deportivo.

La U lidera el ranking de público del fútbol chileno

El encargado de dar a conocer esta noticia fue Luis Reyes Sepúlveda, estadígrafo deportivo más conocido como “El Lucho Reyes”, quien a través de su cuenta de Instagram publicó las estadísticas de asistencia de la Liga de Primera 2025.

Con la mayoría de los clubes jugando hasta ahora 12 o 13 partidos como local (de un total de 15), la Universidad de Chile lidera este registro con un aforo total de 419.085 fanáticos en trece duelos , lo que equivale a un promedio de 32.237 hinchas por partido , es decir, un 78,9% del aforo total permitido.

ver también Pato Yáñez refresca los hitos que marcan el quiebre entre Gustavo Álvarez y Azul Azul en U de Chile

En segundo lugar, aparece el cuadro albo, el cual ha tenido que lidiar con una de las peores campañas deportivas en los últimos años, justamente en su Centenario. El Cacique se vio relegado al segundo puesto con un total de 333.662 fanáticos en 13 partidos , es decir, 25.666 hinchas por encuentro como local.

Cerrando el “podio” de hinchadas está la Universidad Católica, que gracias a la apertura del Claro Arena ha mejorado tanto en lo deportivo como en la asistencia de público. Actualmente, acumula un total de 157.711 cruzados en 13 partidos , lo que se traduce en un promedio de 12.132 fanáticos por encuentro como local. Revisa el ranking completo de este torneo, a continuación.

Publicidad

Publicidad

Ranking de público de la Liga de Primera 2025 a la fecha 26

# Equipo Público total Partidos jugados Promedio por partido % de ocupación Aforo total 1 U. de Chile 419.085 13 32.237 78,9% 531.000 2 Colo Colo 333.662 13 25.666 74,5% 448.000 3 U. Católica 157.711 13 12.132 75,7% 208.425 4 Coquimbo Unido 107.133 13 8.241 62,6% 171.200 5 Iquique 65.150 9 7.239 80,1% 81.342 6 Everton 72.048 14 5.146 49,9% 144.250 7 Ñublense 64.697 13 4.977 68,5% 94.500 8 La Serena 50.335 13 3.872 32,0% 157.500 9 O’Higgins 38.383 12 3.199 72,8% 52.700 10 U. Española 39.723 13 3.056 46,7% 85.000 11 Huachipato 39.525 13 3.040 65,9% 60.000 12 Audax Italiano 38.954 13 2.996 46,2% 84.320 13 U. La Calera 28.946 12 2.412 72,9% 39.700 14 Limache 28.441 13 2.188 53,5% 53.200 15 Palestino 27.727 13 2.133 49,5% 56.000 16 Cobresal 7.269 13 559 30,5% 23.800

% indica el porcentaje de público respecto del aforo permitido.

Datos extraídos del estadígrafo Luis Reyes Sepúlveda.