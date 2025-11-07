Es tendencia:
U. de Chile

La U arrasa en las tribunas y deja atrás a Colo Colo en el ranking de público 2025

Tras volver al Estadio Nacional, el equipo de Gustavo Álvarez lidera la asistencia en el fútbol chileno y supera con amplitud a Colo Colo.

Por Franco Abatte

Los azules le sacan más de 80 mil personas de diferencia al cuadro "Popular".
La Universidad de Chile volvió con todo este 2025, y su regreso al Estadio Nacional le permitió recuperar el liderato en una estadística importante para su fanaticada: el ranking de público del certamen local.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez, gracias a su buena campaña en lo local e internacional, logró sacar una ventaja irremontable de 85 mil personas respecto del segundo cuadro más popular, Colo Colo, que no atraviesa un buen momento en lo deportivo.

La U lidera el ranking de público del fútbol chileno

El encargado de dar a conocer esta noticia fue Luis Reyes Sepúlveda, estadígrafo deportivo más conocido como “El Lucho Reyes”, quien a través de su cuenta de Instagram publicó las estadísticas de asistencia de la Liga de Primera 2025.

Con la mayoría de los clubes jugando hasta ahora 12 o 13 partidos como local (de un total de 15), la Universidad de Chile lidera este registro con un aforo total de 419.085 fanáticos en trece duelos, lo que equivale a un promedio de 32.237 hinchas por partido, es decir, un 78,9% del aforo total permitido.

En segundo lugar, aparece el cuadro albo, el cual ha tenido que lidiar con una de las peores campañas deportivas en los últimos años, justamente en su Centenario. El Cacique se vio relegado al segundo puesto con un total de 333.662 fanáticos en 13 partidos, es decir, 25.666 hinchas por encuentro como local.

Cerrando el “podio” de hinchadas está la Universidad Católica, que gracias a la apertura del Claro Arena ha mejorado tanto en lo deportivo como en la asistencia de público. Actualmente, acumula un total de 157.711 cruzados en 13 partidos, lo que se traduce en un promedio de 12.132 fanáticos por encuentro como local. Revisa el ranking completo de este torneo, a continuación.

Ranking de público de la Liga de Primera 2025 a la fecha 26

#EquipoPúblico totalPartidos jugadosPromedio por partido% de ocupaciónAforo total
1U. de Chile419.0851332.23778,9%531.000
2Colo Colo333.6621325.66674,5%448.000
3U. Católica157.7111312.13275,7%208.425
4Coquimbo Unido107.133138.24162,6%171.200
5Iquique65.15097.23980,1%81.342
6Everton72.048145.14649,9%144.250
7Ñublense64.697134.97768,5%94.500
8La Serena50.335133.87232,0%157.500
9O’Higgins38.383123.19972,8%52.700
10U. Española39.723133.05646,7%85.000
11Huachipato39.525133.04065,9%60.000
12Audax Italiano38.954132.99646,2%84.320
13U. La Calera28.946122.41272,9%39.700
14Limache28.441132.18853,5%53.200
15Palestino27.727132.13349,5%56.000
16Cobresal7.2691355930,5%23.800

% indica el porcentaje de público respecto del aforo permitido.

Datos extraídos del estadígrafo Luis Reyes Sepúlveda.

