Incertidumbre total. Así puede definirse el momento que vive Lucas Di Yorio. El delantero argentino de Universidad de Chile ha tenido una buena temporada tras un inicio complicado, sumando 13 goles y consolidándose como uno de los pocos fijos en ataque en un equipo donde Gustavo Álvarez rotó constantemente a sus delanteros.

Sin embargo, parece ser que el futuro de Di Yorio aún no está definido y se abre una puerta a su no continuidad en el cuadro universitario, al menos eso dejó entrever el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien adelantó el drama que vive el ex Everton a estas horas.

¿Se va o se queda? El drama que vive Di Yorio en la U:

El comunicador de TNT Sports adelantó este viernes que Universidad de Chile tiene plazo hasta diciembre para pagar el pase de Lucas Di Yorio al Athletico Paranaense y así asegurar la permanencia del delantero argentino para la temporada 2026.

¿Las cifras? Fueron establecidas al momento del préstamo y ascienden a cerca de 1,5 millones de dólares. El gran problema es que desde Azul Azul todavía no se han iniciado conversaciones, ni con el club brasileño ni con el propio jugador.

La negociación con el goleador tampoco se vislumbra sencilla. Di Yorio es el futbolista mejor remunerado del plantel, con un salario que va entre los 65 a los 70 millones de pesos mensuales, monto que actualmente es compartido entre la U y Paranaense, cifra que, sin embargo, desde el cuadro laico no estarían dispuestos a asumir ese pago en solitario una vez que adquieran su carta por lo que en caso de adquirir su carta, buscarían renegociarlo.

Los números de Lucas Di Yorio en la Universidad de Chile

Di Yorio ha disputado en total de 39 partidos esta temporada con la camiseta universitaria, anotando un total de 13 goles, once de ellos en 23 partidos del certamen local y dos en competiciones Conmebol, uno contra Botafogo en Libertadores y otro a Lanús en Sudamericana.

