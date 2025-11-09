Deportes Temuco pasa por una compleja temporada, donde se encuentra en los últimos lugares de la tabla de la Primera B, cerca de la zona de descenso y muy lejos de la zona de ascender a la Liga de Primera, donde Marcelo Salas se sinceró sobre los duros momentos económicos que vive el club.

El presidente del pije conversó con los medios, donde se refirió a los comentarios que señalan que al equipo le convendría quedarse en la Primera B.

Marcelo Salas revela las perdidas que tiene Deportes Temuco

Ante esa pregunta, el presidente del club, Marcelo Salas comentó: “La persona que habla así, no le digo ignorante, solamente es ignorante en cuanto a lo que está diciendo, porque está hablando algo que no sabe o no conoce, es parte de la ignorancia de no saber la realidad”.

“A nosotros lo que más nos conviene en estar en Primera División, no perdiendo plata en Primera B, estamos perdiendo de 200 a 300 millones al año y si no está la plata, hay que ponerla y quien la pone, yo con Raúl, nadie más”.

¿Venderán Deportes Temuco?

En conversación con TNT Sports hace algunos días, Marcelo Salas fue consultado por la posibilidad de que se vende el club. “El valor le puede dar uno lo que quiera, pero un club como Deportes Temuco, cuatro millones de dólares debería costar”.

“El complejo es particular, el terreno es mío y lo que está arriba se ha puesto para el club, pero el terreno es mío, lo pagué con mi plata y no va incluido en el paquete del club”, explicó.

Añadiendo que “a no ser que el que llegue interesado quiera comprar el terreno, ahí se negocia de otra forma, pero hoy el club es lo que es la afiliación a la ANFP, las platas que recibe ahí, los jugadores que tienen contrato vigente que pertenecen al club, eso es lo que vale el club”.