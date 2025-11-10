El próximo 29 de noviembre en Tecnópolis, Buenos Aires, Argentina, se celebrarán los 20 años de Red Bull Batalla con el evento Nueva Historia, en donde 16 freestylers de todas las generaciones se enfrentarán para definir a un gran campeón. Dicha competencia tendrá un novedoso formato con grupos y una fase final.

Los 16 MC’s se dividirán en cuatro grupos de cuatro competidores, en donde son agrupados por épocas: Campeones 2005–2009, Campeones 2014–2017, Campeones 2019–2024 y promesas.

Los grupos están compuestos así:

Campeones 2019–2024: Bnet, Gazir, Rapder y Chuty

Bnet, Gazir, Rapder y Chuty Campeones 2014–2017: Aczino, Skone, Invert y Arkano

Aczino, Skone, Invert y Arkano Campeones 2005–2009: Link One, Frescolate, Noult y Hadrián

Link One, Frescolate, Noult y Hadrián Promesas: Fat N, Azuky, Exe y Sophia

Los siguiente es un sorteo para definir el orden de las batallas y dentro de cada grupo, los participantes se enfrentarán entre sí hasta quedar un único representante. Esto dará paso a una semifinal épica donde se definirán los dos finalistas del evento.

Las llaves quedan conformadas de la siguiente manera en semifinales: El ganador de Campeones 2019-2024 vs. el ganador de Campeones 2014-2017 y el ganador de Promesas vs. el ganador de Campeones 2005-2009.

Así, se conocerá al campeón de Red Bull Batalla: Nueva Historia, un histórico evento para celebrar los 20 años de la competencia más importante de freestyle en el mundo. ¡No te la puedes perder!

