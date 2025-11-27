Exequiel Fabiani fue una de las grandes sorpresas de la pasada edición de Red Bull Batalla Final Internacional, ya que terminó en la cuarta posición y esto lo catapultó para adjudicarse uno de los cupos de las promesas en Nueva Historia. Y a días de este magno evento, conversó con RedGol y confesó que el mejor freestyler del mundo es chileno.

El país más rapero del mundo se quedó sin un representante en Nueva Historia, algo muy llamativo, incluso, para el mismo Exe, quien no dudó en dar su respuesta fuerte y claro sobre este tema. Fue tan exacto que hasta nos llevó a la cima del planeta. Crack.

“Yo creo que la escena chilena está en un momento impresionante de hace muchos años ya. De hecho, para mí el mejor del mundo hoy en día es chileno, para mí el Teorema hoy por hoy es el mejor del mundo o el que más disfruto yo escuchar”, manifestó.

Y siguió: “creo que podría haber habido un chileno en cualquiera de las de las categorías, porque hay chilenos vieja escuela que podrían haber estado, hay promesas que podrían haber estado. Pero bueno, creo que es como preocupación de Chile el hecho de decir okay, no nos tuvieron en cuenta, a seguir haciendo las cosas bien como lo están haciendo para que vuelvan a formar parte de un evento así”.

LO QUE ESPERA EL SÁBADO

Los OG del freestyle regresan para celebrar los 20 años de Red Bull Batalla y ahí es donde aparecerán la mayoría de los campeones de la competencia, algunos ya retirados de la escena y otros aún vigentes. Es por ello que Exe espera ver un choque de estilo y de generaciones.

“Creo que me gustaría ver algún duelo generacional entre los más nueva escuela y los campeones de 2005/2006, por una cuestión de que nosotros crecimos viendo una manera de rapear muy distinta y ellos crecieron casi sin ver manera de rapear, la inventaron ellos por poco, entonces es como que ahí hay un duelo y un choque que estaría buenísimo”, dijo.

Pero el argentino también es sabio, porque está claro que podría ser la última vez de rivalidades históricas: “Y después muchos clásicos que ya cada vez nos quedan menos. Probablemente Chuty-Aczino cada vez nos queden menos. Son batallas que ya pasaron y que cada vez nos van a ir quedando menos. Y siempre es un placer volver a ver batallones entre leyendas como esa de esa magnitud”.

No te pierdas Red Bull Batalla Nueva Historia este sábado desde las 18 horas por el canal de YouTube de la lata. Además, podrás seguir toda la cobertura del magno evento por RedGol en su web y redes sociales.