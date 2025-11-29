Una auténtica final fue la que ganó Cobresal en su lucha por meterse en la próxima Copa Sudamericana, tras golear como local a Colo Colo en el campamento minero de El Salvador, donde una de sus figuras fue el uruguayo Diego Coelho.

Si bien el futbolista más destacado del encuentro fue el delantero César Munder, quien anotó un doblete, el oriental continuó con su racha goleadora ante los albos, con cinco tantos en siete encuentros desde que juega en nuestro país.

Lo que nadie esperaba es que tras el encuentro, Coelho conversó con Radio ADN y no tuvo mejor idea que revelar públicamente que Cobresal “hizo trampa” para vencer a Colo Colo en El Salvador, sirviéndole para sacar ventaja en el cotejo. Aunque tan literal no fue.

ver también Revelan qué pasó en el camarín de Colo Colo tras la horrible derrota contra Cobresal

Cobresal revela “trampa” para vencer a Colo Colo

Al explicar las razones del triunfo ante los albos, el uruguayo indicó que “pegamos en los momentos que había que pegar y en la fase defensiva estuvimos muy sólidos. Por suerte ya estamos adentro de la Copa y según algún resultado también de este fin de semana creo que ya podemos estar definitivo adentro”.

En esa línea, Diego Coelho afirma que la “trampa” de Cobresal ante Colo Colo fue el estado de la cancha del Estadio El Cobre, que a su juicio fue clave para convertir su gol. “En la primera le pego mal, creo que me jugó una mala pasada la cancha seca, que a veces es complicada acá, es para sacar también a veces un poco de ventaja“.

“Son cosas del fútbol, por suerte pudo venir el segundo y después el de César (Munder) para tener una un poco más de tranquilidad”, finalizó el atacante quien destacó sobre la campaña de su equipo que “fue un año donde el objetivo principal que nos trazamos era estar adentro de los siete primeros. Esperemos terminar así”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Diego Coelho en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, el oriental disputó hasta ahora un total de 2.211 minutos en cancha durante 31 encuentros, en los que registra 14 goles y dos asistencias.

¿Cuándo juegan por la última fecha?

Por la jornada 30 del Torneo Nacional, tanto Colo Colo como Cobresal jugarán este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas. Los albos recibirán al Audax Italiano en el Estadio Monumental. Los Legionarios visitarán a Ñublense en Chillán.

Publicidad