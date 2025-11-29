Colo Colo pasa por una de sus temporadas más críticas en el Campeonato Nacional, donde además de quedar lejos de la Copa, también se esta cada vez más lejos de clasificar a las competencias internacionales, sobre todo tras la última derrota frente a Cobresal, que lo deja, por el momento, fuera de Sudamericana.

Los albos quedaron en el octavo lugar de la tabla, fuera de la zona de clasificación a las Copas Internacionales, tras un doloroso 3 a 0 contra los Mineros que avanzaron al quinto lugar de la tabla de posiciones.

Histórico exjugador albo se sincera sobre el mal momento

Ante el mal momento del equipo que dirige Fernando Ortiz, Marcelo Barticciotto, uno de los históricos de los albos, lanzó un fuerte análisis ante la crisis que se vive en el Cacique en el programa ESPNF90.

“Más allá del rival que Cobresal se hace fuerte en el norte y pone sus condiciones. El otro día (Colo Colo) le había ganado a Calera, que no puso en ninguna parte del partido resistencia, pero que venía ganando con Ortiz, que venia sumando muchos puntos”.

Añadiendo que pensó que sería un partido parejo y no la goleada que resultó ser. “Por la localía de Cobresal se veía que Colo Colo si le podía hacer partido, pero que no iba a ser fácil”.

El exjugador lanzó fuerte crítica contra el plantel

“Pero se le resolvió todo muy rápido, el error de Amor en el primero gol de Munder inclina el partido hacía Cobresal y Colo Colo nunca se pude meter en el partido”.

En la misma agrega, comentó que ninguno estuvo al nivel. “Rendimiento muy bajos, yo creo que hoy, de los jugadores no salva nadie y siendo generoso, porque la verdad fue un partido de lo peor que jugó Colo Colo en el año”.