Colo Colo se acerca a un final de temporada para el olvido donde quedó muy lejos de lograr un nuevo Campeonato Nacional y también de lograr la clasificación a Copa Libertadores. Ahora, la Sudamericana parece también escaparse tras sufrir una dura caída contra Cobresal.

Los albos cayeron por 3 a 0 en la “final” para definir el pase al torneo internacional contra los Mineros, lo que los deja con pocas opciones para el próximo año.

Ante esto, el exfutbolista y comentarista deportivo, Pato Yáñez, lanzó un fuerte análisis sobre el complejo año que atraviesa el Cacique, además de repasar a los refuerzos que llegaron este año.

Pato Yáñez analiza el duro presente de Colo Colo

En el panel de ESPN, se refirieron a la dura goleada a los albos que los deja con un pie fuera de Copa Sudamericana, donde el exfutbolista habló del mal rendimiento general del equipo.

“Yo hace algunas semanas tenía una discusión con Diego (Rivarola), cuando él me decía: “este técnico no es capaz de sacarle rendimiento a estos jugadores”, y yo le planteaba, ‘bueno, a lo mejor se tiene que ir. se tendrá que ir Ortiz si con estos jugadores, los técnicos no son capaces de tener la mejor versión’, señaló de entrada.

Asimismo, agregó que “Son los jugadores o son los técnicos que en este momento están al debe. Yo siento que los futbolistas han tenido demasiadas opciones, demasiadas oportunidades para no reflejar la capacidad”.

Colo Colo sufrió una dura derrota contra Cobresal/Photosport

En ese sentido, Yáñez lanzó una crítica a los jugadores que llegaron esta temporada. “Ni hablar de los refuerzos, en general ninguno de ellos han tenido la respuesta que se esperaba”.

“Vegas partió muy bien, con anticipación, con marca, con orden, con goles. Daba la impresión que iba a suplir la ausencia de Falcón, pero después… ni Alarcón, ni Méndez, ni Salomón, ni Aquino. Y dices, ‘bueno, no pasó lo que tenía que pasar, no pasó lo que proyectaron aquellos que contrataron a este grupo de jugadores”.

