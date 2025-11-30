Universidad de Chile competirá en torneos internacionales en la temporada 2026, donde debe resolver si estará en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana, con un castigo de parte de Conmebol que sigue vigente.

Tras los hechos de violencia ante Independiente, la U fue castigada con siete partidos de local y siete de visitante sin sus hinchas, donde todavía quedan 5 encuentros por cumplir.

Más allá de una apelación que la llevó hasta el TAS, donde esperan una respuesta definitiva, hay varios cambios que pueden seguir los azules si se mantiene la sanción para la próxima temporada.

En ese sentido, los hinchas sacan cuentas para saber hasta cuándo no podrán ver al cuadro bullanguero de manera internacional, donde también todo dependerá del torneo al que clasifique.

La U cumplió con dos partidos sin público en la Copa Sudamericana. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La Copa Libertadores entrega dos llaves

Si Universidad de Chile logra el paso a la Copa Libertadores 2026, tendrá dos escenarios por el castigo que les aplicó la Conmebol, con cinco partidos por cumplir.

Por lo mismo, si logra el objetivo de darle caza y superar a Universidad Católica por el Chile 2, la U tendrá toda la fase de grupos sin público, donde todavía le quedarían dos por cumplir.

Eso quiere decir que recién en una posible semifinal del torneo internacional recién sus hinchas podrían decir presente en las competiciones, lo que habla de una difícil temporada.

Ahora el panorama es diferente si es Chile 3, donde clasificaría en la segunda fase de la Copa Libertadores, por lo que tendría que avanzar dos llaves para meterse recién en grupos, lo que bajaría el castigo considerablemente, si logra avanzar; en ese caso en octavos podría contar con su público.

Los azules fueron hasta el TAS para bajar el castigo, al menos, en condición de local. Foto: Javier Vergara/Photosport

Si bien el riesgo es quedar fuera en la fase dos y quedar eliminada de todo, el perder en fase 3 les da el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que igual abriría la puerta a los hinchas en semifinales.

La Copa Sudamericana el otro complejo camino

El otro camino que puede tener Universidad de Chile es clasificar a la Copa Sudamericana, donde en una primera instancia se juega una llave nacional, que se juega a partido único por el paso a la fase de grupos.

Acá dependerá del sorteo si la U es local para cumplir uno de sus partidos de castigo, o nuevamente cargará toda una fase de grupos cumpliendo partidos, done en cuartos o semifinales recién podrá contar con sus hinchas.

Todos los escenarios serán un duro golpe a las finanzas de Azul Azul, donde perderán esos dineros por la gran asistencia de público, aunque guardan gran esperanza por lo que pueda definir el TAS.