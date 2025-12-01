Universidad de Chile sufrió un duro golpe esta jornada luego de que el técnico Gustavo Álvarez confirmó su salida del club, una vez que finalice la temporada en la Liga de Primera 2025.

Si bien tiene contrato por toda la próxima temporada, se tendrá que venir una negociación con Azul Azul para llegar a un acuerdo para poder cerrar el vínculo que los unía.

Algo que también impacta en la interna de los jugadores de la U, cuando todavía tienen por delante los partidos ante Coquimbo Unido y Deportes Iquique, en la pelea por meterse a la Copa Libertadores.

Por lo mismo, aseguran que los jugadores de la U sabían más menos para dónde iba el camino, aunque no tenían en claro cuándo lo iba a hacer efectivo el técnico Álvarez.

Se espera que referentes como Matías Zaldivia saquen la voz tras el duelo ante Coquimbo. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué le dijo Gustavo Álvarez a los jugadores de la U?

Así al menos lo detalló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, quien contó lo que sabían los jugadores de Universidad de Chile de la situación de Gustavo Álvarez.

“Los jugadores estaban al tanto de lo que venía circulando en los medios, conversando con algunos sabían que lo más probable que no continuara”, explicó en una primera instancia.

“Pero no estaban con la certeza de la palabra del propio técnico. Se fueron enterando en el camino, porque entrenaban en la tarde, me imagino que Álvarez les comentará”, detalló.

En ese sentido, se espera que tras el encuentro ante Coquimbo Unido los referentes del plantel saquen la voz por el fin del ciclo de Gustavo Álvarez, de manera de saber cuánto impactó.

