Universidad de Chile

Periodista desmiente a U de Chile por Gustavo Álvarez: “Ya lo sabían desde septiembre”

Si bien en Azul Azul se mostraron suspendidos, deja en claro que desde septiembre ya sabían la decisión del argentino.

Por Cristián Fajardo C.

El partido de la U en La Serena marcó un quiebre de Álvarez.
Universidad de Chile vive un tenso momento luego del desahogo del técnico Gustavo Álvarez, quien confirmó en una conferencia de prensa que su idea es no continuar al mando del plantel el próximo año.

En ese sentido, el entrenador argentino manifestó diferencias con el objetivo real de la dirigencia de Azul Azul en la proyección del plantel, lo que marca un distanciamiento claro.

Uno que venía siendo rumoreado hace varias semanas, donde el técnico Álvarez ya les había hecho saber que no iba a continuar en la U, por lo que era necesario una negociación.

Algo que también confirmó el periodista Gonzalo Fouillioux en TNT Sports, quien asegura que a fines de septiembre todos en la U ya sabían que el entrenador daría un paso al costado.

La voz de U de Chile que desmiente a Gustavo Álvarez: “Se está arrancando”

Gonzalo Fouillioux habla de un duelo clave: “Desde el partido con La Serena”

Fue en el programa “No es para tanto” de la señal deportiva que Fouillioux entregó detalles de la situación de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, donde desmiente que sea una sorpresa.

Es más, de inmediato puso una fecha, cuando la U jugó en el norte del país ante Deportes La Serena, como el momento en que entregó el aviso que encendía la alarma en el CDA.

“De hecho, toda la U sabe desde el partido con La Serena”, explicó la situación cuando se hablaba del conocimiento del directorio del quiebre con Gustavo Álvarez.

“Los dirigentes saben desde septiembre que Álvarez no iba a seguir, no es que se están desayunando con su declaración. Lo que no sabían es que lo haría de esta manera en conferencia de prensa”, explicó.

La primera reacción de U de Chile por la salida de Gustavo Álvarez: “Para que lo aplaudan”

