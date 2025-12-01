El anuncio de salida de Gustavo Álvarez sigue dando que hablar en Universidad de Chile, donde le pidió a la dirigencia de Azul Azul que era el momento de buscar otro entrenador.

Uno que sacó la voz rápidamente la palabra fue Tito Awad, quien tuvo una polémica dedicatoria para el entrenador argentino, donde asegura que lo decepcionó.

Un duro golpe que siente el hincha azul, que viene de semanas complejas por los líos de la dirigencia y ahora, a dos fechas del final del torneo, tiene que sumar la salida de Gustavo Álvarez.

“Es un balde de agua fría para la U, porque primer tenemos lo de Michael Clark, Sartor y ahora viene esta renuncia solapada”, explicó.

Tito Awad molesto con la salida del entrenador: “Me decepcionó”

Fue en el programa La Magia Azul donde Tito Awad sacó sus primeras impresiones por la salida de Gustavo Álvarez de Universidad de Chile, con una polémica conclusión.

“No creo en esas pajas mentales, de que estoy avisando. Profesor, usted sabe que toda la gente le tiene aversión a las sociedades anomias y con razón, porque todas están actuando mal, hacen todo malo. Pero usted profe, y toda la hinchada, sabe la admiración, cuánto tiempo lo pedí en la U y hoy me decepcionó“, explicó.

“Esto por dos razones o una con dos motivos. Él puede criticar lo que criticó a la directiva, que no le cumplieron nada de lo que pidió en refuerzos, pero no hizo ninguna autocritica de los jugadores. Lo único que dijo es que no se me escuchó, pero en la directiva. Pero no dijo los jugadores no me creyeron, no me interpretaron“, reveló el comentarista de la U.

En ese sentido, asegura que: “En el fondo, es muy feo lo que voy a decir, es tan feo para él y para mi con todo lo que lo quiero. Creo que se está arrancando. ¿Por qué lo digo? Porque en las malas uno tiene que ver a una persona y no en la buenas”.

Es más, al final puso sobre la mesa que los torneos perdidos, también tuvo la culpa Gustavo Álvarez, donde no hizo una autocrítica necesaria en el momento de su despedida.

“Ahora yo hago un análisis del plantel de la U y es lejos es el mejor de Chile, ahora no quiere decir que sea el mejor a nivel internacional. En la banca es lejos la mejor, incluida la de Colo Colo y la Católica, entonces creo que los logros que no se han conseguido tiene responsabilidad los dirigentes, por no traerle los jugadores que pidió, los jugadores por sus nivel y la tozudez estratégica que no dio resultados”, finalizó.