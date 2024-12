Una situación hizo explotar a los hinchas de Universidad de Chile en esta jornada fue cuando la concesionaria Azul Azul hizo público los precios para los abonos para la temporada 2025, donde se encendió la polémica.

Luego de una temporada donde pelearon el título del Campeonato Nacional, fueron campeones de la Copa Chile y se clasificaron para la fase de grupos de la Copa Libertadores, la empresa subió el valor de los abonos.

En ese sentido, el enojo del hincha bullanguero tiene que ver, primero con el alza de los precios, además que estos incluyen un descuento para la Copa Chile y no está considerado el ingreso en la Copa Libertadores.

Uno de los que sacó la voz por los fanáticos fue Tito Awad, quien en el programa “La Magia Azul” hizo saber su molestia en contra de la concesionaria Azul Azul, donde golpeó la mesa.

De igual forma en dos horas la U llevaba vendidos 4 mil abonos. Foto: Javier Torres/Photosport

Tito Awad pide respeto al hincha de la U

El histórico comentarista deportivo de Universidad de Chile se mostró muy enojado por la situación con los hinchas, donde apunta a que no pueden llegar y subir los abonos de esa manera.

“No pueden hacer un alza de tan nivel, por último, suban el IPC. Pero no me parece, que me perdone los dirigentes de la U, pero están muy equivocados”, destacó.

Por lo mismo, manda un mensaje a los dirigentes, pese a que se pueden enojar, porque les recuerda que al fanático azul hay que cuidarlo y que también estuvo en las malas.

“Lo que pasa es que se lo que me mandan a decir, cierra la boca si ya hemos venido cuatro mil abonos, pero igual digo que al hincha hay que cuidarlo porque para hablar de los hinchas si que somos buenos”, detalló.

Revisa los precios de los abonos: