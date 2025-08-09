Universidad de Chile celebra su goleada por 4-1 ante Unión Española por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025, donde ahora comienza a pensar en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente.

Fue el capitán de la U, Marcelo Díaz, quien en primera instancia analizó el gran triunfo que habían obtenido ante los hispanos, que los llena de energía para lo que viene contra los argentinos.

“Hoy ganamos, nos impusimos de buena forma ante un gran rival necesitado de puntos, pero teníamos que sobreponernos a la derrota de la semana pasada, nos vamos contentos”, explicó.

“Comenzamos perdiendo, nos sobrepusimos que fue lo más importante, fuimos al frente, mostramos carácter y jerarquía, buen juego y despliegue físico y eso hace que el equipo gane”, destacó.

Marcelo Díaz recibe las felicitaciones de Gustavo Álvarez en U de Chile. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La U mira a Independiente

El mismo Marcelo Díaz comienza a vivir la previa de la llave ante Independiente, donde el miércoles jugarán el primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en Santiago.

Por lo mismo, calienta los motores, donde asegura que deben dar vuelta rápidamente la página, donde ahora empezarán a mirar todo de los argentinos para ganar la llave.

“Sí, desde mañana empezaremos a trabajar en el partido que será más difícil que el de hoy y nos tendremos que preparar de la misma forma con tal de ganar, en casa nos tenemos que ver fuertes”, explicó.