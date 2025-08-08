Carlos Palacios es un jugador que provoca mucha polémica en el último tiempo. Tras abandonar la selección chilena el año pasado, en la previa del duelo ante Colombia, no ha parado de dar noticias por temas extrafutbolísticos.

Eso también ocurre en Boca Juniors. Fue apuntado de ni haber querido entrenar normalmente después de su cumpleaños, por lo que se defendió diciendo que estaba lesionado.

Todo eso crea una nebulosa en torno al jugador, que fue visitado por Nicolás Córdova hace unos días, entendiendo que tiene chances de ser nominado a la Roja para los duelos ante Brasil y Uruguay.

La crítica a Palacios para no ser llamado a la Roja

Sin embargo, ya hay detractores. El ácido Juan Cristóbal Guarello le hizo la cruz pues asegura que no está en un buen momento futbolístico en Boca Juniors y sacó a la luz un video de algunos segundos donde entrenó a baja intensidad.

Palacios puede aparecer en la nómina de la Roja

“Mostraron imágenes del entrenamiento y Palacios parado. Espero que no aparezca Palacios en la nómina ante Brasil y Uruguay”, manifestó en su canal de Youtube.

De hecho asegura que el puro nombre no puede basta para estar representando al país. “Los jugadores deben ganarse la nómina en la cancha. No basta con haber jugado en Colo Colo”, sostuvo.

Además piensa que por haber estado en los grandes del país no deben tener mayor vitrina. “Los jugadores de Colo Colo y la U, hasta Católica, son como nacer en cuna de oro. Tienen más visibilidad”, estableció.

La nómina se dará a fin de mes y no contempla, por primera vez, a nadie de la Generación Dorada. La idea es empezar a pensar en el recambio generacional del fútbol chileno.

