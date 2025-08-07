El exfutbolista Luis Jiménez participa actualmente en el encierro del reality Mundos Opuestos, donde ha llamado atención por su intenso romance con la influencer Disley Ramos. Sin embargo, a pesar del buen momento que parece estar viviendo dentro del programa, aseguran que su realidad fuera de cámaras sería muy diferente.

El programa de Mega Only Fama reveló un adelanto de su próximo capítulo, en el que afirman que el exjugador, quien militó en clubes como Fiorentina, Inter de Milán y Lazio, estaría atravesando una grave crisis económica.

El adelanto del programa señala: “¡Primicia! Revelamos el difícil momento económico del Mago Jiménez. Reconocido banco pidió la quiebra de una de sus empresas”.

El presente de Luis Jiménez

El jugador ingresó hace pocas semanas a Mundos Opuestos, sumando así su primera participación en un espacio de telerrealidad. “Es algo nuevo en mi vida y quiero hacer algo diferente, además de que me gustan mucho las competencias físicas y este reality tiene mucho de eso”, señaló a Canal 13 al momento de ingresar.

ver también Luis Jiménez elige a Arturo Vidal como el mejor futbolista chileno de la historia: “No tiene comparación”

El jugador colgó los botines en 2022, luego de una destacada carrera en Chile y el extranjero. Tras su retiro, se enfocó en nuevos proyectos personales, potenciando su presencia en redes sociales y estrenando un podcast junto a su amigo Carlos Villanueva, titulado “Dos 10 son mejor que uno”.

Su carrera comenzó en Palestino (2001-2002), lo que le abrió las puertas al fútbol europeo. En Italia, jugó por Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, Parma y Cesena. También tuvo un paso por el West Ham United en Inglaterra.

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, vivió una larga etapa en el fútbol de Medio Oriente, donde defendió a clubes como Al-Ahli, Al-Nasr, Al-Arabi, Al-Gharafa, Qatar SC y Al-Ittihad.

Publicidad

Publicidad

Ya en los últimos años de su carrera regresó a Palestino, club al que volvió en dos etapas (2018-2019 y 2020-2022), y se despidió del fútbol profesional en Magallanes (2022).