Boca Juniors no puede levantar el vuelo en el torneo argentino. El cuadro de Carlos Palacios y Williams Alarcón apenas pudieron pasar del empate ante Racing Club.

En La Bombonera, ambos equipos terminaron repartiendo puntos cuando toda la atención de la llevaba el exColo Colo, por si era titular o no, como también si sumaba minutos.

Un partido parejo en Buenos Aires donde la Academia mostró mayor poder de peligro, ante un Xeneize que vuelve a mostrar serias carencias desde lo ofensivo.

Boca apenas suma ante: Carlos Palacios y Williams Alarcón con distinta suerte

Los goles se concentrarían en el segundo tiempo para el duelo entre Boca Juniors y Racing. Sería, precisamente, la visita quien abriría la cuenta a los 76′, de la mano de Santiago Solari, hermano de Pablo.

Luego de un remate que fue desviado por un compañero, Solari venció la barrera de Marchesín para marcar el primer gol del partido, tras largos minutos sin mayor actividad.

Cuando todo parecía que terminaría en derrota para Boca Juniors, vendría el empate del cuadro de Carlos Palacios. Milton Giménez conectó de cabeza tras un centro de Leandro Paredes a los 88′.

Cabe destacar que los chilenos de Boca Juniors tuvieron una dispar suerte. La Joya no sumó minutos, pero sí Williams Alarcón, quien ingresó a los 74′ pero sin sobresalir en un duro partido.

Con este resultado, Boca Juniors suma 3 puntos luego de las primeras cuatro fechas, ubicándose en el decimotercer puesto de la tabla. Racing, en tanto, tiene 4 unidades en el duodécimo lugar.