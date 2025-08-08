Es tendencia:
Perdonado: la decisión definitiva de Boca con Carlos Palacios

Actualización en la situación de Carlos Palacios. Boca Juniors confirmó la convocatoria para el clásico contra Racing.

Por Javiera García L.

Carlos Palacios dejó atrás una tendinitis en la rodilla y volvió a las prácticas de Boca Juniors, que este sábado 9 de agosto enfrenta a Racing en La Bombonera. Hasta ahora, por la polémica que vivió en medio de su lesión, no estaba claro si el chileno sería considerado para el clásico.

La situación de la Joya era complicada. Hace unas semanas, pidió no entrenar por la lesión que arrastraba desde antes del Mundial de Clubes y encendió una polémica. La prensa argentina lo acusó de indisciplina y habló de un importante quiebre con Miguel Ángel Russo.

El silencio del DT sobre la situación tampoco ayudó. “Del tema Palacios no hablo“, contestó cuando el caso explotó, dando paso a más especulaciones sobre la lesión del chileno.

Es por todo eso que se esperaba que Carlos Palacios no volviera para este fin de semana. Sin embargo, Boca publicó la lista de citados para el clásico contra Racing y confirmó la presencia de la Joya, quien regresa a la convocatoria después de dos partidos de ausencia.

¿Perdonazo? Carlos Palacios está de vuelta en Boca Juniors

Así, se acaba el misterio en el caso Carlos Palacios. Habrá que ver cómo los hinchas de Boca Juniors reciben a la Joya en La Bombonera después de varias semanas polémicas.

En todo caso, no aparece entre los titulares. La formación de Boca contra Racing sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Malcom Braida, Alan Velasco, Brian Aguirre; Miguel Merentiel.

