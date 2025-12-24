Carlos Palacios terminó una temporada llena de altibajos en Boca Juniors. Eliminaciones tempranas en Copa Libertadores y Mundial de Clubes, rumores de indisciplina y la lamentable muerte de su DT marcaron el año del chileno.

El ex Colo Colo jugó un total de 36 partidos en el año, sumando tres goles y tres asistencias entre torneo local y las competencias internacionales.

Pensando en la próxima campaña, Bichi Borghi habló con la prensa argentina sobre Carlos Palacios y le metió presión para 2026, asegurando que se le acorta el tiempo para convertirse en protagonista en Boca.

“No pensé que iba a ser más fácil. El fútbol argentino tiene una dinámica que es difícil de acostumbrarse de forma inmediata. Te da tiempos muy cortos en comparación a otros lugares, y eso hay que entenderlo“, señaló a Olé.

“El tiempo se le va acortando”, dijo Bichi Borghi sobre lo que se viene para Palacios | Getty Images

Bichi Borghi y el futuro de Palacios en Boca: “Tiene que ver cómo lo soluciona”

“La toma de decisiones en espacios menores es más difícil. Y eso lleva un tiempo, y si no lo entiendes, rápido te va a costar mucho más“, explicó también Bichi Borghi.

“Es un chico que cuando tiene la pelota juega bien, lo ha hecho en Chile, en Brasil y lo va a hacer en Argentina. Pero claro, ya lleva un tiempo y ese tiempo se le va acortando“, complementó.

“Entonces, las exigencias van a ser siempre mayores o más rápidas y eso es lo que tiene que ver: cómo va a solucionar esos problemas“, cerró.