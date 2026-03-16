Todo cambió. Tras un cierre de 2025 y comienzo de 2026 más que positivo para el delantero Gonzalo Tapia, que se encontró con confianza, minutos en cancha y los goles, su actualidad en el São Paulo lo tiene totalmente en el olvido.

Es que una drástica decisión de la dirigencia paulista terminó por cambiar el presente del surgido en Universidad Católica, como fue el despido del argentino Hernán Crespo como técnico y la llegada en su lugar del local Roger Machado.

Esta medida acabó por mermar la confianza de Gonzalo Tapia, quien pasó de ser una opción fuerte en la delantera del São Paulo, a ser relegado a incluso ser la quinta opción, es decir, “cortadísimo” por el nuevo entrenador. Para peor, la suerte no le acompaña.

ver también En Brasil lo culpan de salida del Sao Paulo: Gonzalo Tapia se despide de Hernán Crespo

Gonzalo Tapia es borrado por nuevo DT en São Paulo

Desde que Crespo dejó la banca del “Tricolor Paulista, el nuevo entrenador suma dos victorias consecutivas, por 2-0 al Chapecoense y por 2-1 ante Red Bull Bragantino. En ambos encuentros, el chileno se quedó en la banca de suplentes. Además, son líderes del Brasileirão con 16 puntos.

El panorama no es alentador. Por delante de Tapia hoy están Luciano y el argentino Jonathan Calleri como delanteros del São Paulo. A la hora del recambio, Machado prefiere confiar en hombres como Ferreirinha y André Silva.

Así las cosas, y más si se toma en cuenta que el cuadro brasileño compró el pase del nacional hasta 2029, previo pago a River Plate de US$2.25 millones de dólares, el futuro se vislumbra oscuro para el ex UC. Quizás otro cambio de aire le ayude.

Publicidad

Publicidad

Los números del chileno en Brasil

Desde su llegada al São Paulo, en julio del 2025, hasta la actualidad, Gonzalo Tapia suma un total de 1.718 minutos en 34 juegos entre Brasileirão, Copa de Brasil y Torneo Paulista, donde registra siete goles y cinco tarjetas amarillas.

En síntesis