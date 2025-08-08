En medio de una polémica conferencia de prensa, el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, también tuvo tiempo para abordar el magro presente de Carlos Palacios, su ex pupilo en el Cacique que no lo pasa nada bien en Boca Juniors.

De hecho, es una sorpresa que Palacios fuera citado por Miguel Ángel Russo para el duelo de este sábado ante Racing Club, esto varias semanas sin ser considerado por el DT.

Bajo rendimiento y polémicas dentro y fuera de la cancha han marcado el arribo de Palacios al cuadro de La Bombonera. Almirón reconoció que mantiene contacto con el jugador y le preguntaron si es una opción que regrese a Colo Colo para volver a empezar.

ver también Cristián Caamaño pierde la paciencia y está furioso con Jorge Almirón en Colo Colo: “¡Llorón y cobarde!”

Almirón: Palacios aún tiene mucho por demostrar en Boca

“Yo trato de ser muy respetuoso, pero bueno, en algún momento me ha escrito para saludarme, para hablar un poco de la actualidad de Colo Colo y las cosas de su club, pero no mucho más que eso”, dijo Almirón.

¿Puede volver Carlos Palacios a Colo Colo en medio del tortuoso presente en Boca Juniors? Almirón revela que mantienen contacto, pero… (Foto: Getty Images)

El entrenador del Cacique agregó que “no, no me ha hablado de volver. Está en un club donde él quería estar también. Así que no sé, ya tendrían que preguntarle a él si está latente la posibilidad de volver. Es hincha de Colo Colo, pero está en un club grande y lo compraron hace muy poco. Lleva muy poco tiempo en su nuevo club y todavía tiene mucho por demostrar“.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Almirón abordó la salida de Brayan Cortés a Peñarol: “lo de Brayan, yo lo quiero mucho, uno con los jugadores que está se encariña, más allá de la profesión o cualquier diferencia que pueda haber en cuanto a toma de decisiones”, expuso.

ver también Almirón vuelve a la carga y acusa ayuda a la “U”: “Hizo el gol Cobresal y sentía que algo iba a pasar”

Almirón sentencia que “a Brayan yo lo quiero y es un tipo muy respetuoso conmigo. Vino a despedirse de todos nosotros con mucho cariño y esperando que le vaya muy bien donde le toque estar. Peñarol es un equipo grande también, él viene de Colo Colo, y está acostumbrado a jugar con presión“.