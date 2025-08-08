La temática de Jorge Almirón como entrenador de Colo Colo se repite a cada semana debido a que el equipo no levanta: en qué momento dejará de ser el entrenador debido a su cuestionado desempeño.

Los albos marchan octavos apenas en la tabla, fuera de zona de copa internacional. Pero más que preocuparse, en conferencia de prensa mostró un tono desafiante.

“Claro que es difícil, pero por qué no me puede pasar a mí. Me ha pasado en otros equipos”, sostuvo el estratega que ha fracasado en el año del centenario albo.

Explicó eso sí que no abandonará el barco. “No soy de los que huyen (No de la R: En Boca Juniors renunció tras perder la Libertadores). Si no veo buena actitud generas incomodidad y presión a los jugadores, pero trabajan bien. Hay armonía y seguimos intentando aunque no haya resultados”, sostuvo.

Almirón espera que lo indemnicen por completo en Colo Colo

El mensaje de Almirón: indemnización completa

Jorge Almirón manifestó señaló que a pesar del pobre rendimiento en este 2025 “yo veo bien al equipo” y que “hay que mejorar siempre, los resultados son lo más importantes en clubes como este”.

Luego fue cuando mandó el mensaje para que le paguen todo por despedirlo, pues no piensa llegar a ningún acuerdo para perder dinero.

“Es dinámico el fútbol. Por más que yo firme tres años en el club, les pasa a todos los entrenadores… sólo pasa en Europa que cuando te despiden de un lugar te respetan los años firmados. Si te echan a la fecha 10, lo hacen y te pagan los años de contrato. Es normal eso”, estableció.

Finalmente dijo que “yo entiendo la realidad de nosotros que es diferente y no pienso más allá, pienso en el día a día, en los jugadores que tienen ilusión de jugar en el club”.

