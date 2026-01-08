Terminadas las dos primeras etapas maratón entre Alula-Hail, Arabia Saudita, y ya acercándose el día de descanso en Riyadh (sábado 10 de enero), que marca el balance en la primera semana de Rally Dakar, Ruy Barbosa sigue fiel a la estrategia que hasta el momento lo tienen siendo una de las grandes revelaciones en la categoría Motos, en lo que es su debut en la carrera más extrema del mundo.

El piloto nacional hoy fue el décimo sexto en largar a las 8:09 horas de la mañana en horario local (2:09 de la madrugada en Chile) y pese a que la consigna para los pilotos es “sobrevivir” a dos etapas maratón, nuestro debutante dakariano lo hizo de gran forma, cronometrando un tiempo de 4h30min54seg.

Con el resultado de hoy, Ruy se mantiene P15 de la general y baja hasta el P6 en Rally2, a sólo 13 segundos de meterse entre los 5 mejores de vuelta en su categoría si es que logra superar a su compañero de equipo en el HT Rally Raid, el lituano Nerimantas Jucius.

Ruy Barbosa se luce en el Dakar

La emoción de Barbosa en el Dakar

La categoría Motos sigue dándonos emoción día a día, pues las posiciones van variando y nadie se puede establecer por mucho tiempo aún en el podio.

Bien lo sabe el argentino Luciano Benavides, quien haciendo un trabajo silencioso, hoy se quedó con el mejor tiempo de la etapa, cronometrando 04h05min16seg, superando por +03min51seg al siempre favorito, “Nacho” Cornejo y por +05min50seg al australiano Daniel Sanders. Con esto, los tiempos acumulados de la clasificación general dejan a este último en la primera posición momentánea, a Ricky Brabec en segundo lugar y Luciano Benavides cerrando el podio, marcando un hito en la carrera del argentino que nunca había logrado instalarse en dicha posición de la general durante el transcurso de su carrera.

Mañana la carrera continúa con la etapa 6, por Hail-Riyadh en lo que se denomina uno de los tramos más atractivos dentro de la carrera, pues los competidores ya se adentran en el sector de Qassim, que será donde transcurre gran parte de la ruta y que a la vez significa un horizonte interminable de arena y dunas. Son 331 kms de especial y 589 de enlace, lo que definitivamente pone a prueba la tenacidad y resistencia de los pilotos previo al día de descanso, ya que vienen saliendo de las extenuantes etapas maratón y lo que eso conlleva.

“Terminamos estos dos días de carrera, muy difícil, pero fue un día positivo. Contento con las mejorías que he hecho con la moto, mi navegación ha mejorado bastante”, señaló de entrada Barbosa.

“Ayer y hoy fue muy compleja la navegación, hoy me perdí en el km 100 y me pillaron dos pilotos a los que no les pude recuperar el tiempo en las posiciones, pero estoy contento por cómo ha ido, la moto y yo estamos enteros a pesar de una caída que tuve hoy y no podría pedir más“, agregó.

Finalizó señalando que “estoy entre los 15 primeros. Estoy muy contento por cómo ha ido el Dakar hasta este minuto y ansioso por llegar al día de descanso”, estableció uno de los pilotos revelación en esta nueva edición del Rally Dakar 2026.