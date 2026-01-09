Ruy Barbosa no afloja en el Dakar y se ilusiona con debut histórico para Chile

Ruy Barbosa sigue escribiendo su propia hazaña en el Rally Dakar 2026. El piloto chileno completó con éxito la primera semana de competencia y se mantiene firme con el objetivo de terminar su primer Dakar.

Pese a enfrentar problemas mecánicos en su motocicleta, el representante del HT Rally Raid logró superar una exigente Etapa 6. Finalizó 21° en la general de Motos y 10° en Rally2, resultados que le permiten mantenerse en la clasificación acumulada.

Barbosa se ubica 16° en la tabla general de Motos y 6° en su categoría Rally2. Con esto se consolida como uno de los debutantes más sólidos del certamen y quedando incluso a segundos de meterse entre los cinco mejores de su clase.

Los pilotos venían saliendo de las durísimas jornadas maratón y debieron enfrentar 331 kilómetros de especial y 589 de enlace. Se enfrentaron atravesando el sector de Qassim, un mar de arena y dunas que exigió máxima concentración.

Ruy Barbosa compitiendo en su debut

Una etapa durísima, problemas mecánicos y recompensa

La Etapa 6 fue ganada por el estadounidense Ricky Brabec, mientras que Barbosa cruzó la meta a 33 minutos y 16 segundos del vencedor. Resultado meritorio considerando las dificultades técnicas que lo acompañaron durante gran parte del recorrido.

“Me siento afortunado, porque en el kilómetro 150 tuve un problema con la moto. Estuve harto rato tratando de subir una duna mientras me pasaban varios pilotos”, confesó el piloto nacional, dando a conocer que el problema era la bencina que al parecer estaba sucia.

Ruy Barbosa llega de muy buena forma al día de descanso en Riyadh, instancia clave para recuperar energías y ajustar la moto antes de afrontar la segunda semana del Dakar.