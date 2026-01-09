Es tendencia:
Dakar

Chaleco López no se rinde y repite podio en el Dakar: “Vamos a recuperar energías”

Chaleco López ha tenido dos buenos días en las etapa maratón del Dakar, justo antes del día de descanso de la competencia.

Por Felipe Escobillana

Chaleco López en el Dakar 2026
© Prensa Chaleco LópezChaleco López en el Dakar 2026

Una dura batalla libró Francisco Chaleco López por estar en el podio de la Etapa 6 en el Rally Dakar. Tras los 326 kilómetros de especial por zonas de arena y dunas, finalmente terminó tercero a 2 minutos 34 segundos del ganador, el francés Xavier de Soultrait, avanzando el chileno del octavo al sexto lugar en la clasificación general.

Si bien el piloto maulino y su navegante Álvaro León se arrimaron a los primeros lugares en la tabla total, la ventaja con el podio quedó en 1 hora debido a una penalización de 8 minutos y 10 segundos por pasarse de la velocidad mínima en el enlace.

En la etapa final de la primera parte del evento, De Soultrait ganó con 3:59’53”, seguido de Kyle Chaney a 02’07” y por el curicano a 02’34”. En la general continúa primero el estadounidense Brock Heger con 26 horas 56 minutos 33 segundos. Lo escolta el francés a 32’20” y Chaney a 53’18”. Chaleco López quedó sexto a 1:53’07”.

Chaleco carga energía para la segunda parte del año

Chaleco López quedó conforme con su última actuación. “Quedamos terceros en la categoría luego de una carrera de principio a fin muy intensa. Al final debimos levantar un poco para no quedar en las dunas sin gasolina, porque en parte la arena era muy pesada y nos podíamos quedarnos pegados. Ha sido una semana muy dura. Hoy (viernes) disfrutamos la carrera”, señaló.

Chaleco López nuevamente alcanzó podio en el Dakar

Agregó que “ahora vamos a descansar para recuperar energías para llegar con nuevas fuerzas a la segunda semana y final. Hemos resuelto todos los problemas que se nos han presentado, así que a salir adelante para lo que queda de competencia”, comentó López Contardo.

Durante los 331 kilómetros cronometrados sobre la arena y las dunas del desierto saudí el galo, el argentino Jeremías González, el brasileño Joao Monteiro, Chaney y Heger, disputaron segundo a segundo quién era el más rápido, hasta que al final De Soultrait, Chaney y López se quedaron con el podio.

La etapa más larga del certamen de 915 kilómetros tuvo además dos extensos tramos de enlaces. Primero 322 kilómetros, la carrera de 326 y finalmente el último enlace de 267 para llegar a la capital de Arabia Saudita por la carretera, arribando López-León ya de noche al campamento agotados y con hambre.

Este sábado 10 es el día de descanso, aunque no lo es tanto para los mecánicos, pilotos y navegantes, porque es el día para arreglar el auto y colocarlo nuevamente a punto para la otra mitad de la carrera que se iniciará el domingo 11 y que culminará el sábado 17.

Desde temprano en la mañana y hasta las 17 horas tendrán luz natural para refaccionar la máquina y realizar otras actividades programadas por las marcas, auspiciadores y gobierno local.

