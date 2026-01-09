Una dura batalla libró Francisco Chaleco López por estar en el podio de la Etapa 6 en el Rally Dakar. Tras los 326 kilómetros de especial por zonas de arena y dunas, finalmente terminó tercero a 2 minutos 34 segundos del ganador, el francés Xavier de Soultrait, avanzando el chileno del octavo al sexto lugar en la clasificación general.

Si bien el piloto maulino y su navegante Álvaro León se arrimaron a los primeros lugares en la tabla total, la ventaja con el podio quedó en 1 hora debido a una penalización de 8 minutos y 10 segundos por pasarse de la velocidad mínima en el enlace.

En la etapa final de la primera parte del evento, De Soultrait ganó con 3:59’53”, seguido de Kyle Chaney a 02’07” y por el curicano a 02’34”. En la general continúa primero el estadounidense Brock Heger con 26 horas 56 minutos 33 segundos. Lo escolta el francés a 32’20” y Chaney a 53’18”. Chaleco López quedó sexto a 1:53’07”.

Chaleco carga energía para la segunda parte del año

Chaleco López quedó conforme con su última actuación. “Quedamos terceros en la categoría luego de una carrera de principio a fin muy intensa. Al final debimos levantar un poco para no quedar en las dunas sin gasolina, porque en parte la arena era muy pesada y nos podíamos quedarnos pegados. Ha sido una semana muy dura. Hoy (viernes) disfrutamos la carrera”, señaló.

Chaleco López nuevamente alcanzó podio en el Dakar

Agregó que “ahora vamos a descansar para recuperar energías para llegar con nuevas fuerzas a la segunda semana y final. Hemos resuelto todos los problemas que se nos han presentado, así que a salir adelante para lo que queda de competencia”, comentó López Contardo.

Publicidad

Publicidad

Durante los 331 kilómetros cronometrados sobre la arena y las dunas del desierto saudí el galo, el argentino Jeremías González, el brasileño Joao Monteiro, Chaney y Heger, disputaron segundo a segundo quién era el más rápido, hasta que al final De Soultrait, Chaney y López se quedaron con el podio.

La etapa más larga del certamen de 915 kilómetros tuvo además dos extensos tramos de enlaces. Primero 322 kilómetros, la carrera de 326 y finalmente el último enlace de 267 para llegar a la capital de Arabia Saudita por la carretera, arribando López-León ya de noche al campamento agotados y con hambre.

Este sábado 10 es el día de descanso, aunque no lo es tanto para los mecánicos, pilotos y navegantes, porque es el día para arreglar el auto y colocarlo nuevamente a punto para la otra mitad de la carrera que se iniciará el domingo 11 y que culminará el sábado 17.

Publicidad

Publicidad

Desde temprano en la mañana y hasta las 17 horas tendrán luz natural para refaccionar la máquina y realizar otras actividades programadas por las marcas, auspiciadores y gobierno local.