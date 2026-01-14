La décima etapa del Rally Dakar 2026 dejó una pésima noticia para Chile, luego de que uno de sus más destacados representantes, Ruy Barbosa, debió abandonar la competencia, como consecuencia de un grave accidente con su moto.

Los canales oficiales de la prueba dieron a conocer que en el kilómetro 307 del trayecto entre el Campamento Refugio y la ciudad árabe de Bisha, el nacional tuvo una dura caída que le provocó una lesión de consideración en su hombro izquierdo.

La molestia provocó que Barbosa tomara la dolorosa decisión de retirarse del Rally Dakar 2026, en momentos donde estaba peleando por el podio, ya que estaba en el tercer puesto de la Clasificación General en la categoría Rally 2 en motos.

La reacción de Barbosa tras retiro del Rally Dakar 2026

A través de su cuenta en Instagram, junto con mostrar imágenes de la atención médica que recibió y cómo quedó su vehículo, el nacional escribió que “lamentablemente mi Dakar se terminó en la etapa 10 a 50 kilómetros de la meta”.

“Gracias a Dios estoy vivo y sano. Gracias a Martim Ventura, Edgar Canet y Tomás De Gavardo por haberme asistido”, reconoció Barbosa sobre la ayuda que recibió de sus colegas luego del grave accidente en la décima etapa de la prueba.

“Hoy iba todo muy bien hasta que pasó esto. Estoy con mucha pena pero hice un tremendo trabajo. Gracias Dios”, finalizó el piloto chileno su declaración en redes sociales.

¿Cómo terminaron los otros chilenos en la 10° etapa?

En motos, sólo dos chilenos quedan en competencia. José Ignacio Cornejo que acabó el día en el quinto puesto y cayó hasta el séptimo lugar en la Clasificación General, mientras que De Gavardo terminó 35° y escaló hasta el 26° puesto global.

En automóviles, Francisco López remató en el cuarto puesto de la 10° etapa del Dakar 2026 y escala a la misma posición en la general de la categoría SSV. Mientras que en Challenger, Ignacio Casale se mantiene 7° en el global y Lucas Del Río sigue tercero. En Ultimate, Hernán Garcés está 28°.

¿Cuándo se reanuda la prueba?

Este jueves 15 de enero se llevará a cabo la 11° etapa del Rally Dakar 2026, con un enlace de 536 kilómetros más una especial de 346 kilómetros entre las ciudades árabes de Bisha y Al-Henakiyah.

