Punto final a la novena etapa del Rally Dakar 2026 con una larga etapa de maratón que culminará este miércoles, y las buenas noticias para Chile las entrega José Ignacio Cornejo, el mejor representante en la categoría motos.

La jornada tuvo un trayecto de 123 kilómetros de enlace más una especial de 418 kilómetros, entre la ciudad saudí de Wadi Al Dawasir y el Campamento Refugio. En ella, “Nacho” no tuvo buen día, mas no le complicó en el global.

Cornejo acabó la novena etapa del Dakar 2026 en el 19° puesto, con un tiempo de 4 horas, 9 minutos y 39 segundos, a casi 24 minutos del ganador, que fue el español Tosha Schareina. Pese al resultado, sigue en carrera por el Top 10 en las motos.

ver también Rally Dakar 2026: Fechas, qué chilenos compiten y cómo será el recorrido de esta edición

Así le va a “Nacho” Cornejo en el Dakar 2026

A pesar de la mala jornada en Arabia Saudita, el iquiqueño permanece en un expectante sexto lugar en la clasificación general de la prueba, con un tiempo total de 38 horas, 14 minutos y 27 segundos, a poco más de una hora del líder global, el australiano Daniel Sanders.

Por el momento, Cornejo se mantiene dentro de los 10 mejores pilotos de la competición, ratificándose en una pugna que lo tiene como protagonista desde el 2022. Aunque todavía no consigue ganar una etapa, que le ayudaría a escalar lugares.

En cuanto a los otros chilenos que participan en las motos del Dakar 2026, Ruy Barbosa concluyó la novena etapa en el 22° puesto para quedar en el 13° lugar del global. Mientras que Tomás De Gavardo acabó en el 35° escalón y en la general escala hasta la 30° ubicación.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se reanuda la prueba?

Este miércoles 14 de enero se llevará a cabo la décima etapa del Rally Dakar 2026, donde se completará la maratón con un enlace de 52 kilómetros más una especial de 368 kilómetros desde el Campamento Refugio hasta la ciudad árabe de Bisha.