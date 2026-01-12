Una de las carreras más estratégicas y con la suerte también de su lado, ha sido la que ha vivido el piloto nacional Ruy Barbosa en su categoría de debutante en esta cuadragésima octava edición del Rally Dakar 2026.

Recién en marzo del 2025, Ruy inició los entrenamientos para pasar de la categoría enduro al rally raid, con el objetivo de hacer una participación en su primer Dakar. Aprendiendo a navegar, a sortear las dunas, acampar en etapas maratón, el piloto de 27 años ha desarrollado una carrera digna de admirar, con una estrategia que lo tiene provisionalmente marcando un récord como el mejor chileno debutando en la categoría motos en la historia de los Rally Dakar.

El piloto nacional hoy fue el décimo octavo en largar a las 7:43 horas de la mañana en horario local (1:43 de la madrugada en Chile). Con unos primeros 50 kms más rápidos, Ruy logró mantener un ritmo constante durante todo el resto de la especial, que además marcaba la etapa más larga del recorrido, logrando cronometrar un tiempo de 04h55min59seg.

Barbosa en el Dakar 2026

Barbosa está en el top 15 del Dakar

Con el resultado de hoy, Ruy subió hasta la P13 de la general, a sólo 09min14seg del sudafricano Bradley Cox, quien ocupa la duodécima posición en la clasificación, mientras que en Rally2, se mantiene en la P4. Una carrera sólida en la categoría madre del Rally Dakar, donde el día 3 de enero largaron más de 100 pilotos en motos.

En las motos, el podio no nos está dando tregua y el trasandino Benavides sigue dando la sorpresa en días claves. Luciano Benavides cronometró un tiempo de 04h26min39seg, seguido por su compañero de equipo Daniel Sanders, con una diferencia de 04min50seg y cerrando el podio de hoy, el norteamericano Ricky Brabec, con +05min02seg. Así, los tiempos acumulados sufrieron una emocionante modificación, pues Benavides pasó del tercer al primer lugar, desplazando por solo 10 segundos a Sanders y casi 5 minutos a Brabec.

Mañana la carrera continúa con la etapa 9, por Wadi Ad-Dawasir-Bisha marcando una nueva tanda de etapas maratón en esta segunda semana y bajo las mismas condiciones anteriores.

El recorrido contempla un enlace de 123 kms y una especial de 418 kms, En esta pasada, los pilotos pondrán a prueba su resistencia en todo sentido y también el cuidado de sus motos, pues se encontrarán con zonas pedregosas, de cambios de ritmo y dunas también, por lo que será clave ir muy atento al camino.

“Finalizamos la etapa 8 muy contentos, fueron 490 kms de prueba especial y lo hicimos bastante bien. Terminamos 17 en la general, cerca del 16 y 15, así que avanzando de manera muy positiva, la moto se encuentra en excelentes condiciones, me encuentro feliz porque he hecho una buena carrera a pesar del cansancio y he aprendido mucho en lo que ha sido una competencia muy dura”, aseguró Ruy Barbosa

