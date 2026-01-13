Adidas no es ajeno a la rica historia de la Selección Chilena, motivo por el que busca homenajear uno de los hitos más importantes a nivel de selecciones juveniles. Este 13 de enero, la firma lanzó una reedición de la camiseta que el combinado nacional utilizó en el Mundial Sub-17 de 1993, jugado en Japón. Esta camiseta se utilizó también durante 1994, en las clasificatorias para el mundial de USA.

Esta remasterización de la histórica camiseta de La Roja viene a combinar la tradición con un estilo moderno y de vanguardia. El trifolio de Originals se hace presente en esta nueva indumentaria, lo que refuerza esta unión que adidas ha liderado entre la moda y el deporte.

Manuel Neira saltó a la fama en el Mundial Sub 17 de 1993 con la selección chilena.

Los detalles de la histórica camiseta de la selección chilena

Un detalle de relevancia es que esta camiseta viene inscrita con el número 10 en la parte frontal y en la trasera, además de detalles blancos en una de las mangas que le dan un toque retro que hace recordar momentos de éxitos del fútbol chileno, como aquel histórico tercer lugar obtenido en suelo asiático.

Manuel Neira con sus cinco goles fue una de las grandes figuras de nuestro país en el recordado Mundial Sub-17 de 1993. Por este motivo, ha sido elegido para ser quien protagonice el lanzamiento de esta nueva pieza de colección.

Por último, este lanzamiento de la Selección Chilena no llega solo, ya que adidas también presentará una colección enfocada en la reedición de prendas históricas de importantes seleccionados del continente como: México 1986, Colombia 1990 y Argentina 2006.

Para conocer más de estos productos y su disponibilidad, visita las tiendas oficiales de adidas, su aplicación, adidas.cl/futbol, y los principales puntos de venta del país.